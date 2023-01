Ex-marido é suspeito de descumprir medida protetiva e incendiar casa onde moravam mulher e filho, em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada às 12h51 deste sábado (28). A polícia realizou diligências nos arredores para localizar o homem, no entanto, ele não foi encontrado. Fogo consumiu residência onde moravam mãe e filho, no Jardim Nova Planaltina, em Presidente Prudente (SP)

Um incêndio na tarde deste sábado (28) consumiu uma residência no Jardim Nova Planaltina, zona leste de Presidente Prudente (SP). Segundo relatos de vizinhos e da vítima, o ex-companheiro dela foi o autor do crime. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 12h51. As chamas foram controladas, no entanto, a estrutura da residência ficou comprometida. Conforme a equipe, 150 metros quadrados da área foram consumidos pelo fogo.

À polícia, a vítima, de 37 anos, disse que “saiu para procurar uma casa para se mudar e, por volta das 12h45, recebeu uma ligação de alguém informando que a sua casa estava em chamas”. Ao retornar, encontrou os bombeiros e policiais no local.

Ela ainda relatou que, na madrugada deste sábado (28), um vizinho teria presenciado o ex-companheiro dela, de 45 anos, “puxando os fios de entrada da rede elétrica para a casa”, que é alugada. A Polícia Militar foi acionada e a moradora tomou conhecimento do fato.

Já pela manhã, por volta das 8h30, ela acordou e percebeu que a casa estava sem energia elétrica. Se deslocou, então, até a frente da residência e constatou que o medidor havia sido levado. Foi quando acionou a concessionária responsável pelo fornecimento, que instalou um novo equipamento, de acordo com a vítima.

Medida protetiva

O casal permaneceu junto por oito anos. No entanto, estava separado há aproximadamente um mês, sob medida protetiva, de acordo com a vítima. Eles têm um filho de seis anos.

Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram diligências nos arredores para localizar o suspeito, no entanto, o homem não foi encontrado.

“Agora, a ocorrência será enviada para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), local do registro inicial, a fim de que a autoridade policial determine o que será feito, sendo possível até mesmo ser pedida a prisão do autor”, informou ao g1 o delegado Leonardo Simona.

A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio.

