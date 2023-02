Ex-namorado e comparsa viram réus por morte de jovem e amiga achadas mortas em rio de SC

Vítimas foram encontradas com as mãos amarradas. Ex-companheira de um dos réus teria sido morta por vingança. Crime aconteceu em Araranguá, no Sul catarinense, no início de janeiro. Gabriela Rocha e Karoline de Souza foram achadas mortas em Araranguá

Os dois homens acusados de matar duas jovens e jogar os corpos delas em um rio de Araranguá, no Sul catarinense, viraram réus. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na quarta-feira (1º).

Karoline de Souza, de 24 anos, e Gabriela Silva Rocha, de 21, eram amigas e foram encontradas mortas e com as mãos amarradas às margens do Rio dos Anjos em 5 de janeiro. Os dois acusados estão presos preventivamente.

Ex-companheira de um dos réus, Karoline teria sido morta por vingança. Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o homem não gostou quando soube que não era o pai biológico do filho dela. Segundo o órgão, também não aceitava o fim do relacionamento.

A outra vítima teria sido morta apenas por testemunhar a morte da amiga, com quem dividia a casa. O processo está em segredo de justiça.

Conforme o MSPC, a denúncia aceita leva em conta em que os homicídios foram cometidos por meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Os denunciados também responderão pela qualificadora de feminicídio.

Crime

O crime aconteceu na madrugada de 2 de janeiro. O ex-namorado, de 24 anos, e o comparsa dele foram até a casa onde as vítimas moravam juntas.

“As vítimas foram retiradas, na noite do dia 2, da residência, amarradas e levadas a pé até o local onde foram executadas. Isso dá, mais ou menos, três quilômetros”, afirmou o delegado Jair Duarte, durante a investigação.

As duas tiveram que andar por cerca de três horas no meio do mato antes de serem assassinadas pelos dois homens suspeitos. O ex-namorado de Karoline retirou a tornozeleira eletrônica antes do crime, e já tinha feito graves ameaças a vítima.

Os corpos de Gabriela e Karoline só foram encontrados em 5 de janeiro. Uma das jovens tinha uma camiseta cobrindo o rosto.

Crimes denunciados

O primeiro denunciado, que teve um relacionamento amoroso com Karoline, responderá pelos crimes de sequestro qualificado, por duas vezes; homicídio qualificado; coação no curso do processo e ocultação de cadáver.

O segundo réu também responderá por sequestro qualificado, por duas vezes; homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

