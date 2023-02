Ex-PMs investigados por desaparecimento de homem nunca encontrado são condenados em SC

Penas foram de 2 anos de prisão pelos crimes de prevaricação e falsidade ideológica. Diego Bastos Scott foi visto entrando em viatura com os dois PMs em 2011, em Laguna, e nunca mais foi localizado. Desaparecimento de morador de SC visto entrando em viatura da PM completa 1 ano

Dois ex-policiais militares foram condenados pelo desaparecimento de um morador de Laguna, no sul catarinense, identificado como Diego Bastos Scott, à época com 39 anos. Ele visto pela última vez sendo colocado dentro pelos dois de uma viatura da PM em janeiro de 2011.

A sentença foi de 2 anos, um mês e 10 dias de prisão em regime aberto. Eles receberam penas por prevaricação e falsidade ideológica em função de declaração falsa e por não levarem o homem à delegacia, conforme prevê o procedimento policial.

A sentença foi publicada na sexta-feira (10) pela Vara de Direito Militar e os réus Eduardo Rosa de Amorim e Luiz Henrique Correa de Souza podem recorrer em liberdade. Os dois chegaram a ser presos um mês após o desaparecimento e foram expulsos da corporação há um ano.

A defesa do acusado Eduardo Rosa de Amorim, feita pelo advogado Rafael de Jesus da Silva, manifestou-se por nota: “mantemos nossa confiança na Justiça, apesar da sentença equivocada de ontem, que acreditamos deverá ser modificada após análise do recurso que apresentaremos, principalmente por não condizer com a realidade dos eventos” (veja íntegra abaixo).

O g1 entrou em contato com a defesa do outro réu, Luiz Henrique Correa de Souza, e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

Relembre o caso

Desaparecido desde 15 de janeiro de 2021, o morador Diego Bastos Scott, de 39 anos, foi filmado por uma câmera de monitoramento às 17h03. As imagens registram a abordagem dos dois militares, que o colocam no banco traseiro da viatura (veja o vídeo acima). Depois disso, Scott não foi mais encontrado.

Condenações

Os dois réus foram condenados com base no Código Penal Militar e ambos tiveram a mesma pena. Segundo a sentença, eles levaram Scott ilegalmente até a Estrada Geral da Praia do Gi, em Laguna, e não à delegacia, onde seria feito um auto de prisão em flagrante.

A ação para a Justiça configurou prevaricação, quando um militar deixa de praticar um ato de ofício indevidamente para satisfazer interesse pessoal. O crime está previsto no artigo 319.

A outra infração é por terem feito uma declaração falsa no registro de ocorrência policial e omitido informações para não serem responsabilizados pelos próprios atos. Isso configura falsidade ideológica, prevista no artigo 312.

A sentença é da Vara de Direito Militar de Florianópolis. Os dois réus foram expulsos da Polícia Militar de Santa Catarina em 10 de janeiro do ano passado.

Além do processo na Vara Militar, outro corre na Justiça Comum, também de autoria do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Nesse, os réus são acusados de improbidade administrativa. Até a noite de sexta, esse processo seguia em andamento, sem decisão.

O caso

A ocorrência que antecedeu o desaparecimento de Diego foi a segunda atendida pelos policiais na casa da família em 15 de janeiro. De acordo com as investigações, a primeira foi pela manhã, após uma discussão entre o homem desaparecido e o pai dele.

Na segunda ocorrência, a investigação da Polícia Civil mostrou que Diego teria agredido o pai com um soco no rosto. Os policiais foram chamados pela família e um boletim de ocorrências por agressão leve foi registrado.

No documento, os agentes informaram que Diego não estava no local quando saíram, mas ele foi abordado na esquina da casa e câmeras de monitoramento gravaram a ação da PM.

Imagens e versões

Quando o caso teve início, os policiais negaram que tiveram contato com Diego. No entanto, após descobrirem que imagens de monitoramento haviam flagrado a ação, eles mudaram a versão. Os policiais, então, afirmaram que tinham levado o homem para a Estrada Geral da Praia do Gi, cerca de 8 quilômetros de distância de onde foi abordagem, e o deixado no local.

A câmera utilizada no serviço e o tablet usado na ocorrência estavam desligados. O aparelho foi religado por volta das 17h28, quando os agentes públicos retornaram à residência da família e informaram que “ele não voltaria para incomodar naquele dia”, descreveu o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Investigações

Na Justiça Comum, uma notícia de fato apurou o suposto crime contra a vida de Diego, e foi arquivada menos de dois meses depois, a pedido da 1ª Promotoria de Laguna. O motivo, de acordo com o MPSC, foi “a falta de materialidade e de indícios suficientes de autoria”.

Em nota enviada em 24 de setembro, o MPSC disse que o caso pode ser reaberto se novas provas forem descobertas.

Os dois policiais foram presos em 15 de fevereiro, um mês depois do desaparecimento de Scott. A solicitação para a detenção foi fundamentada, segundo a Vara de Direito Militar da Comarca da Capital, após os policiais terem apresentado “versões contraditórias e falaciosas sobre os fatos, assim como da constatação de que agiram para destruir provas essenciais à elucidação dos fatos”.

Correa e Amorim foram soltos cerca de um mês depois.

O que diz a defesa

Confira abaixo a íntegra da nota da defesa de Eduardo Rosa de Amorim:

Laguna/SC, 10/02/2023.

Em nome da Defesa do Sr. Eduardo Rosa de Amorim, cabe-nos elucidar alguns pontos, sobre o Julgamento na Justiça Militar ocorrido ontem dia 09/02/2023:

1ª O processo julgado ontem não ponderou sobre o infeliz desaparecimento do Sr. Diego Bastos Scott, que permanece inconclusivo de acordo com as investigações da Divisão de Investigação Criminal – DIC da Policia Civil de Laguna e a anuência do Ministério Público de Santa Cataria através da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna, tanto que todo e qualquer processo nesse sentido foi arquivado;

2º O julgamento da Justiça Militar, apesar do que dizem erroneamente algumas pessoas da imprensa, pelo desconhecimento da lei, e outras poucas pessoas por má-fé, propagando algo que não condiz com a realidade, pois a sentença de ontem abordou irregularidades procedimentais, técnicas e operacionais da ocorrência, que independente da situação do Sr. Diego Bastos Scott em si, com a continuidade do infeliz desaparecimento ou não, manteria precisa irregularidade na operação, por questões legais de uma legislação de 21/10/1969;

3º Qualquer confusão entre as denúncias, não devem prosperar, mas sim serem esclarecidas, até mesmo, porque todas as acusações sobre o alegado crime contra a vida, integridade física ou saúde do Sr. Diego Bastos Scott foram arquivados por falta de provas;

Assim sendo, mantemos nossa confiança na Justiça, apesar da sentença equivocada de ontem, que acreditamos deverá ser modificada após análise do recurso que apresentaremos, principalmente por não condizer com a realidade dos eventos.

Evidentemente, que lamentamos o desaparecimento do Sr. Diego Bastos Scott, mas mantemo-nos serenos pela inocência do Sr. Eduardo Rosa de Amorim.

A Justiça prevalecerá!

Vittorio Ferla