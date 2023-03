Ex-policial militar foragido da Justiça é preso em Macaé

Contra o acusado havia uma mandado de prisão por extorsão mediante sequestro, ocorrido em 2020. Um ex-policial militar que estava foragido da Justiça foi preso nesta sexta-feira (10) em Macaé, no Norte Fluminense, em ação conjunta da Policia Civil da 128ª Delegacia de Rio das Ostras com policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar.

Os agentes receberam informações de que Renard de Oliveira Santos estaria em uma residência no Parque Aeroporto, na cidade de Macaé. Contra o acusado, havia pendente um mandado de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido desde junho de 2020.

Renard fazia parte do quadro de servidores da Policia Militar do Estado do Rio, mas não se apresentava a corporação por causa da expedição do mandado de prisão, e foi excluído.

O ex-policial chegou a ficar preso na delegacia de Macaé, mas foi transferido no final da tarde de sexta para o presídio em Campos dos Goytacazes.

Vito Califano