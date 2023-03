Ex-prefeito é condenado por ordenar, de dentro de presídio, o assassinato de advogado em SC

Julgamento durou quatro dias e defesa do ex-prefeito afirma que vai recorrer da pena, de 30 anos. Vítima foi assassinada em Guaraciaba, no Oeste catarinense, em agosto de 2018. Homem suspeito de execução entrou de capacete em escritório de Guaraciaba

Polícia Civil/ Divulgação

O ex-prefeito de Xaxim Cézar Gastão Fonini foi condenado no tribunal de júri a 30 anos de prisão em regime fechado por ser o mandante do assassinato do advogado Joacir Montagna, de 54 anos. O caso aconteceu em agosto de 2018 em Guaraciaba, também no Oeste catarinense. De acordo com a sentença, Fonini estava preso por outro crime e ordenou a morte da vítima de dentro da prisão.

O julgamento durou quatro dias e a sentença saiu nesta quinta-feira (9). O advogado Luiz Geraldo dos Santos, que faz a defesa de Fonini, afirmou que “Não houve justiça no caso concreto e haverá recurso interposto”. Ele esclareceu que a defesa deve questionar detalhes de ordem técnica relacionados à condenação e à aplicação da pena do réu.

Pena

O tribunal do júri ocorreu em São Miguel do Oeste, na mesma região. Fonini foi condenado por homicídio qualificado por motive torpe, motivo fútil e uso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o Poder Judiciário, a soma das condenações do réu é de 49 anos e 6 meses de prisão. Porém, como a pena máxima permitida por lei para esse tipo de crime é de 30 anos, esse será o tempo que o acusado cumprirá.

Além da prisão, o réu também precisará pagar R$ 500 mil de indenização por danos morais à esposa e ao filho adolescente da vítima.

Atualmente, Fonini está preso preventivamente e o Poder Judiciário não autorizou que ele recorra em liberdade.

A esposa do réu, que é ex-vereadora de Xaxim, e outro homem, que eram acusados no mesmo processo, foram absolvidos pelo tribunal do júri.

Na decisão, o magistrado considerou seis outras condenações anteriores do mandante desse crime. O juiz Márcio Luiz Cristofoli, que fez a leitura da sentença, destacou que Fonini estava preso por outro delito quando ordenou o assassinato.

“Ou seja, ele articulou, planejou e tomou todos os cuidados em contratar e dar as ordens. Enquanto deveria estar preocupado em cumprir sua pena, em razão de condenação proferida […] ele se ocupou em praticar mais um crime, de dentro da prisão, evidentemente revelando uma culpabilidade acima da média”, disse o juiz.

Denúncia

Segundo a Polícia Civil, o assassinato foi motivado pela atuação profissional da vítima, que representava a parte contrária em um processo envolvendo os dois réus e familiares.

Em 3 de julho de 2019, cinco homens foram condenados à prisão por serem os executores do crime.

De acordo com a denúncia do MPSC, em 13 de agosto de 2018 dois homens saíram de carro de Chapecó para Guaraciaba, uma distância de cerca de 140 quilômetros. Um terceiro foi de moto. A placa do veículo era clonada e o número do motor, adulterado.

Perto do trevo de Guaraciaba, o executor embarcou na moto e, ele e o piloto, foram até o escritório da vítima. Sem tirar o capacete, ele anunciou um assalto e pediu aos funcionários que o levassem até o advogado.

Os funcionários deitaram no chão e o executor atirou na cabeça do advogado, que morreu no local. Em seguida, os criminosos fugiram de moto. O veículo foi abandonado no interior de Guaraciaba. Depois, voltaram de carro para Chapecó.

