Ex-prefeito Hélio Furini, de Junqueirópolis, morre aos 67 anos de idade

Velório ocorre no Ginásio Municipal de Esportes e o sepultamento está marcado para este sábado (25), às 17h, no Cemitério da cidade. Hélio Furini foi prefeito de Junqueirópolis (SP) por quatro mandatos

Divulgação/Prefeitura de Junqueirópolis

O ex-prefeito Hélio Aparecido Mendes Furini, de Junqueirópolis (SP), faleceu na madrugada deste sábado (25), na Santa Casa do município, aos 67 anos de idade.

Nascido na cidade de Osvaldo Cruz (SP), em 29 de dezembro de 1955, Furini além de advogado, governou Junqueirópolis por quatro mandatos, de 1997 a 2000, de 2001 a 2004, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020 pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

A Prefeitura de Junqueirópolis decretou luto oficial de três dias e publicou no site oficial e nas redes sociais uma nota lamentando a morte do ex-prefeito.

“Um grande cidadão, advogado e homem público que deu grande contribuição para o desenvolvimento do município”, pontuou o Poder Executivo.

A despedida teve início às 9h deste sábado, no Ginásio Municipal de Esportes “Cícero Gomes”.

O cortejo está marcado para às 17h e o sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Junqueirópolis.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo