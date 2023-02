Ex-presidente da Biblioteca Nacional que criticou Carnaval vai comandar Fundação de Cultura de SC

Questionado pelo g1, Rafael Nogueira disse que a festa é importante para a economia brasileira e destacou que “Santa Catarina terá festas memoráveis”. Comentário associa Carnaval à transmissão de sífilis e Aids

Rafael Nogueira Alves Tavares da Silva, 39 anos, foi oficializado como presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC). Ex-presidente da Biblioteca Nacional no governo de Jair Bolsonaro (PL), ele já associou o Carnaval a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. A nomeação foi publicada do Diário Oficial do Estado na noite desta sexta-feira (3).

Questionado pelo g1 SC na quinta, o filósofo disse que a festa é importante para a economia brasileira e destacou que “Santa Catarina terá festas memoráveis”.

A relação entre a festa e doenças foi feita em 2018, nas redes sociais. No entanto, voltou a repercutir no Twitter após Nogueira aceitar a indicação feita pelo governador Jorginho Mello (PL) para assumir a entidade. A conta já não estava mais disponível na quinta-feira (2).

“Aí começa o Carnaval e vai todo mundo correndo, com igual ou maior desespero, trocar fluídos e pega herpes, gonorreia, sífilis, Aids”, escreveu. Em uma publicação mais antiga, de 7 de fevereiro de 2013, ele afirmou: “Ainda bem que não estou nessa cloaca fedida que é o Brasil na época de Carnaval”.

Após a indicação de Nogueira, catarinenses que fazem parte do setor cultural criaram uma petição pedindo a não nomeação dele no cargo. Até a noite de sexta, cerca de 5 mil pessoas assinaram o documento virtual.

Rafael Nogueira, novo presidente da FCC

Nogueira é natural de Santos (SP). Além de ocupar a chefia da Biblioteca Nacional entre 2019 e 2022, atuou como secretário da Economia Criativa e Diversidade Cultural da Secretaria Especial da Cultura. Neste ano, foi nomeado para atuar no gabinete da deputada federal Caroline de Toni (PL).

