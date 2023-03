Ex-presidente da Câmara de Mineiros do Tietê é detido após agredir funcionária de lanchonete e desacatar polícia

Fernando Ronchezi agrediu funcionária durante discussão no local. Caso foi registrado no início da madrugada de sexta-feira (3), em um estabelecimento no centro da cidade. Fernando Ronchezi foi presidente da Câmara de Mineiros do Tietê no biênio 2013-14

O ex-presidente da Câmara de Mineiros do Tietê (SP), Fernando Ronchezi, foi detido após agredir uma funcionária de uma lanchonete e desacatar a polícia. O caso foi registrado no início da madrugada de sexta-feira (3), em um estabelecimento no centro da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, Fernando, que presidiu a Câmara do município no biênio 2013-2014, se envolveu em uma discussão com uma outra mulher que estava na sua mesa. Ela não teve a identidade revelada.

No registro policial consta que uma funcionária do estabelecimento tentou apaziguar a discussão, quando Fernando, alterado, foi para cima dessa mulher que estava à sua mesa. A funcionária entrou no meio deles e acabou levando um soco, gerando uma confusão no local.

Ainda segundo o BO, mesmo com a chegada da equipe policial, Fernando se encontrava “muito alterado e agressivo”. Ele chegou a ameaçar um dos policiais militares, dizendo que iria “cortar o pescoço do careca”. Logo depois, Fernando negou a ofensa ao PM.

Em virtude das versões divergentes, foi instaurado um inquérito para investigar o caso. Fernando Ronchezi foi liberado.

