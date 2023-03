Ex-presidentes do Crea de RO e do TO são processados por enriquecimento ilícito

Ex-gestores teriam combinado a contratação cruzada dos próprios filhos para cargos em comissão. Caso aconteceu em 2017. Dois ex-presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea/RO) e do Tocantins (Crea/TO) foram processados pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática de nepotismo cruzado. Filhos dos acusados também são alvos da ação.

Segundo o MPF, os filhos dos ex-gestores foram nomeados para cargos em comissão com salários acima de R$ 5 mil, mas não trabalharam em suas funções. Os réus respondem por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa aos princípios da Administração Pública.

O caso aconteceu no ano de 2017 quando os ex-presidentes teriam combinado de contratar um o filho do outro para exercer cargos em comissão. No entanto, as investigações apontam que o filho do presidente do Crea-TO não chegou a se mudar para Rondônia, assim como a filha do presidente do Crea-RO que também não mudou de estado para poder exercer a função.

Os danos aos cofres públicos causados pelas nomeações indevidas chegam a quase R$ 30 mil. Na ação, o MPF requer como penas aos réus a perda dos valores recebidos ilicitamente e o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

