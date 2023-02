Ex-presidiária é presa suspeita de tráfico de drogas no Bairro Santa Maria, em Aracaju

Homem que estava com a suspeita disparou contra a polícia e fugiu. Drogas encontradas com a mulher

SSP/SE

Uma mulher, suspeita de traficar drogas no Bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju, foi presa no início da manhã desta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, ela é ex-presidiária.

Os agentes foram acionados porque um casal estaria vendendo drogas na região. Durante as buscas, a suspeita e um homem foram encontrados transitando em uma motocicleta.

Ao serem abordados, o homem reagiu com disparos de arma de fogo e conseguiu fugir pulando diversos muros de residências da localidade. Já a mulher foi presa com uma bolsa com tabletes de maconha.

Segundo a polícia em foi presa em 2020 pelo mesmo crime.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas a uma delegacia.

Mata