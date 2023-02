Ex-servidor bancário é suspeito de comprar casa com dinheiro desviado de 136 contas no RS, diz polícia

Imóvel fica em Santa Catarina e Justiça determinou que ele fosse bloqueado. Ex-servidor do Banrisul foi alvo de um mandado de busca e apreensão

Um ex-servidor do Banrisul, de 35 anos, é suspeito de ter adquirido um imóvel em Palhoça (SC) com dinheiro desviado de 136 contas de clientes no Rio Grande do Sul. O montante furtado, de acordo com a Polícia Civil, é de R$ 231.936,02. A Justiça determinou o bloqueio do imóvel até o final da investigação. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a manhã desta quarta-feira (15). Documentos e um celular foram apreendidos

Por meio de nota, o Banrisul informou que tem rigorosos controles internos de prevenção a fraudes e que toma medidas administrativas assim que identifica casos suspeitos. Veja íntegra abaixo.

De acordo com o delegado Filipi Bringhenti, responsável pela investigação, os desvios ocorreram entre 2015 e 2019. O suspeito ocupava o cargo de analista no banco, foi alvo de uma auditoria interna e confessou o crime, razão pela qual houve a sua demissão por justa causa.

“Ele confessou para a auditoria do banco Banrisul que desviou os valores. Trabalhava em uma agência em Porto Alegre”, relata o delegado.

Não se sabe exatamente quantos clientes foram alvo do suspeito, pois eles poderiam ter mais de uma conta no banco. A investigação aponta que eram 136 contas da espécie “extra-contábil 2 (melhor idade)”, ou seja, de correntistas já falecidos.

Para “maquiar” a origem do dinheiro, o delegado Bringhenti conta que ele “lavava o dinheiro” transferindo valores para as contas de diversos familiares. Posteriormente, teria adquirido a casa em Palhoça.

“O que nos chamou a atenção foi que o valor que consta na escritura como recursos próprios é compatível com o valor transferido pelo investigado para a conta bancária de familiares”, explica o delegado.

O suspeito, de acordo com a polícia, não foi localizado na casa. Pessoas que estavam no local disseram que ele “se encontra internado com grave problema de saúde”. O delegado Bringhenti não pretende pedir a prisão do suspeito, pois “a prova já se encontra adiantada e o patrimônio apto a permitir a recuperação dos ativos ilicitamente auferidos”.

O Banrisul devolveu o dinheiro aos correntistas que tiveram valores desviados.

Nota do Banrisul

O Banrisul informa que possui rigorosos controles internos de prevenção a fraudes. Nos episódios de identificação de casos suspeitos, imediatamente são tomadas medidas administrativas de investigação, reparação de eventuais danos, além de procedimentos internos em relação a empregados envolvidos. Quando cabível, é realizada notícia-crime à autoridade pública com subsídios apurados pela instituição, mantendo colaboração constante com o procedimento investigatório.

