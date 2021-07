Lui è un ex tronista di Uomini e Donne, l’altro uno stylist e famoso opinionista. Si vocifera di una certa affinità tra loro. Sarà vero?

Uomini e Donne, tra loro un’amicizia vera e leale

Mariano Catanzaro è stato uno dei tronisti più amati del dating show. Il bel napoletano ha esordito nel programma prima in veste di corteggiatore, poi è salito al trono tra gli appalusi generali e la compiacenza di gran parte del pubblico del talk. Oggi, il Mariano è al centro del gossip a causa di una foto scattatagli che lo ritrae in compagnia di Giovanni Ciacci.

Da qualche giorno non si parla di altro. Giovanni Ciacci e Mariano Caserta sono stati avvistati sul balcone di un hotel nel pieno centro di Napoli. Sorridenti e divertiti i due appaino davvero in sintonia. Il gossip si è scatenato, c’è chi ipotizza che tra loro ci sia più di un’amicizia, ma sono solo voci di corridoio, non vi è alcuna conferma al riguardo.

Giovanni Ciacci e Mariano Caserta: “Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale”

Mariano comunque non nega che abbia un bel rapporto con Ciacci e che lo preserva da qualsiasi forma di pregiudizio. La loro amicizia va avanti da un po’ di tempo ed è nata grazie ad amici in comune. “Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune” -ha dichiarato Mariano ai microfoni del settimanale Nuovo che li vede tra i protagonisti del numero della settimana.

Mariano ha spiegato che Giovanni Ciacci è spesso a Napoli per motivi professionali e così, hanno iniziato a vedersi con maggiore assiduità. “Ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale” ha spiegato l’ex tronista Mariano Catanzaro.

LEGGI ANCHE ->Diletta Leotta sostituita chi è la bellissima: bomba sexy bionda

Poi, ha aggiunto che il loro rapporto è molto forte e che non c’è bisogno di etichette: “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore”.