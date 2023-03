Empreendedoras uniram suas preferências por decoração e autocuidado para faturarem juntas. Ex-vendedoras investem R$ 60 mil em loja de presentes

Sarah Stehling e Sarah Araújo são sócias de uma loja de produtos de decoração e autocuidado.

Sarah Araújo diz que sempre trabalhou com vendas, e Sarah Stehling também já teve uma franquia de vendas.

Elas resolveram unir os gostos pelo bem-estar e pela casa em um negócio. O investimento inicial foi de R$ 60 mil para a reforma da loja e investimento nos primeiros produtos.

Em alguns itens elas fazem a curadoria e personalização. Outros, de autocuidado, são produzidos no ateliê.

Os incensos naturais fazem muito sucesso entre os clientes.

Além dos produtos autorais, elas vendem também plantas e peças de pequenos empreendedores brasileiros, feitas à base de madeira, ferro e outros materiais.

A loja tem também um estúdio de tatuagem.

Veja a reportagem completa acima.

Lá do Oceano

Rua Cayowaá, 1510 – Perdizes São Paulo/SP – CEP: 01258-010

Sites: http://www.bit.ly/ladooceano

http://www.bit.ly/oseteluas

http://www.bit.ly/sarah.estudio

E-mail: ladooceano@gmail.com

Instagram: http://www.instagram.com/ladooceano

http://www.instagram.com/oseteluas

http://www.instagram.com/sarah.estudio

