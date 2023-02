Ex-vereador de Espírito Santo do Pinhal é preso em operação que apreendeu mais de 12 mil garrafas de bebidas falsificadas

Marcelo Leandro Braga Palini, o Chila, é suplente de deputado estadual e dono de um depósito na cidade. Ele foi detido por porte ilegal de arma e por comercializar whisky e cerveja falsificados. Ex-vereador de Espírito Santo do Pinhal foi preso

Daiany Oliveira/EPTV

O ex-vereador de Espírito Santo do Pinhal (SP) e atual suplente de deputado estadual Marcelo Leandro Braga Palini, o Chila (PP), foi preso nesta quarta-feira (1) durante uma operação da Polícia Civil para apreender bebidas alcoólicas falsificadas.

Chila atuou como vereador entre 2009 e 2012 e atualmente é dono de uma distribuidora na cidade, onde os policiais encontraram e apreenderam 30 garrafas de whisky e 5.770 garrafas de cerveja falsificadas, além de duas armas de fogo.

O ex-parlamentar, que recebeu 2.748 votos nas eleições do ano passado para deputado estadual, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e por causa das bebidas falsas.

O g1 tenta contato com a defesa dele na tarde desta quarta-feira.

Polícia Civil

A operação teve início em Jaguariúna (SP), onde os policiais apreenderam 7 mil garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas em um depósito no bairro Jardim Alice.

O dono desse depósito alegou que as bebidas haviam sido compradas da distribuidora de Chila, o que desencadeou a ida dos policiais a Espírito Santo do Pinhal

O material apreendido e o ex-vereador foram encaminhados para a Delegacia de Jaguariúna, onde o caso foi registrado.

Distribuidora de bebidas em Espírito Santo do Pinhal que foi alvo da Polícia Civil

Daiany Oliveira/EPTV

Vito Califano