Exame de arcada dentária confirma que corpo encontrado em parque é do universitário que estava desaparecido em São José dos Campos, SP

Jovem saiu de casa dia 23 de dezembro e não voltou mais. O corpo foi encontrado no parque onde ele foi visto pela última vez. Leonardo do Prado Moreno, de 22 anos, não era visto desde o dia 23 de dezembro de 2022.

A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira (8) que o corpo encontrado em janeiro deste ano no Parque da Cidade, em São José dos Campos (SP), é do universitário de 22 anos que estava desaparecido desde dezembro.

A identificação oficial foi feita por meio da equipe de odontologia forense que analisou a arcada dentária do cadáver.

Leonardo do Prado Moreno, de 22 anos, não era visto desde o dia 23 de dezembro de 2022. As últimas imagens localizadas pela polícia mostravam o jovem entrando no Parque da Cidade. Ele chegou no local em um carro de aplicativo, passou pela portaria principal do parque e seguiu caminhando por alguns metros, na região central do espaço e depois não foi mais visto.

Segundo a família, o corpo de Leonardo será velado a partir das 21h desta quarta-feira, na Urbam. O sepultamento está previsto para às 15h30 desta quinta-feira (9), no cemitério Maria Peregrina, em Santana.

Polícia suspeita que corpo encontrado em parque seja do universitário desaparecido em São José dos Campos, SP.

Encontro do corpo

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado no dia 21 de janeiro, enforcado e em estado avançado de decomposição, em uma área de difícil acesso do parque. Junto ao corpo, foram encontradas roupas e alguns pertences, como óculos, mochila e documentos que pertencem ao Leonardo.

Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível fazer identificação visual, por isso o corpo precisou ser encaminhado para exames de DNA e de arcada denatária, para que fosse identificado.

Local em que corpo foi encontrado no Parque da Cidade em São José dos Campos.

O encontro da vítima foi feito pelo grupo Suçuarana, um grupo de voluntários de elite, especializados em resgates em matas e que estavam no local fazendo buscas pelo universitário.

Leonardo estava desparecido desde dezembro.

Desaparecimento

De acordo com a família, Leonardo de Prado Moreno, de 22 anos, foi visto pela última vez em sua casa, na Vila Sinhá, Zona Norte da cidade. Ele teria saído da residência apenas com a roupa do corpo e não voltou mais.

O rapaz estudava em uma faculdade de Belo Horizonte (MG), mas estava em São José para passar o Natal com a família. Segundo os pais do jovem, ele tem depressão e deixou os remédios e o celular em casa antes de sumir.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 4º DP de São José dos Campos após 48 horas do desaparecimento do rapaz. Desde então, a Polícia Civil investigava o caso.

Segundo a polícia, foi realizada uma análise no computador do Leonardo e antes de desaparecer as últimas buscas tinham sido relacionadas a suicídio.

Novas imagens mostram universitário caminhando em parque antes de desaparecer

Ainda segundo a polícia, a mãe do jovem relatou que ele tinha terminado um relacionamento recentemente e que um dia antes do desaparecimento havia descoberto uma traição, o que o teria deixado abalado.

Leonardo foi visto pela última vez no Parque da Cidade em São José. Imagens de câmeras de segurança registraram ele entrando pela portaria principal do parque.

O desaparecimento do universitário mobilizou a polícia, família e amigos durante um mês.

Foto mostra universitário entrando no Parque da Cidade antes de desaparecer em São José dos Campos.

