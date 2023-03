Exames de raio-x, ultrassonografia e mamografia podem ser feitos de graça em Porto Velho; veja como

Oferta de exames foi ampliada durante o mês de março, em alusão ao dia da mulher, comemorado no dia 8 de março. Exame de mamografia

Mulheres podem realizar, de forma gratuita, diversos de exames no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia (CDI), durante o mês de março. A ampliação na oferta dos exames é feita em alusão ao mês das mulheres. Podem ser feitos:

raio-x;

ultrassonografias;

mamografias;

exames com contraste para avaliação do trânsito intestinal;

urografia excretora;

urografia venosa;

urografia com bexiga pré e pós-micção

As pacientes que aguardam ser chamadas para realizar os exames, deve mandar os dados do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) atualizados.

Segundo o Governo de Rondônia, a convocação será realizada por telefone, conforme prioridade estabelecida na regulação do SUS.

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, ao lado do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Av. Governador Jorge Teixeira, Bairro Industrial, em Porto Velho.

