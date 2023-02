Mesmo com o excesso de chuva, os pés de limão estão se desenvolvendo bem na região, como no sítio de Waldinei Roque, em Itajobi (SP). Excesso de oferta derruba preço do limão no interior de SP

Em época da safra de limão no noroeste paulista, os produtores estão sofrendo com a queda nos preços na hora de vender o produto.

Mesmo com o excesso de chuva, os pés de limão estão se desenvolvendo bem na região, como no sítio de Waldinei Roque, em Itajobi (SP). O produtor, que tem 170 mil pés da fruta, conta que na safra passada teve uma produção de 18 mil toneladas, e espera um aumento de 20% nesse ano.

Ele ainda ressalta que o problema tem sido o preço da fruta. Tanto a indústria quanto o mercado têm pago valores bem abaixo do que o produtor considera ideal.

De acordo com dados do Instituto de Economia Agricola, no estado de São Paulo, responsável por 70% da produção nacional, na safra passada foram colhidas 1,8 milhão de toneladas da fruta.

O baixo preço é um reflexo do aumento de área plantada nos últimos anos. O Fundo de Defesa da Citricultura aponta que a área de cultivo no estado de SP passou de quase 28 mil hectares em 2016 para cerca de 52 mil em 2022, um aumento de 85%.

Com a desvalorização da fruta, ficou mais difícil para o produtor cobrir os custos de produção. De 2022 para 2023, o aumento girou em torno de 30%.

Embora o limão tahiti seja hoje a terceira fruta mais exportada pelo Brasil, o mercado externo também não tem sido uma boa alternativa para escoar a produção. Na Europa, principal destino do limão tahiti brasileiro, a demanda despencou com o frio intenso. Mesmo com os valores baixos, cabe ao produtor escoar o limão que tem no pé mesmo sem receber o que esperava.

