exchange-centralizzati,-decentralizzati-e-ibridi:-caratteristiche-e-differenze

Il modo più noto di investire in criptovalute è attraverso un exchange online, un servizio che consente di acquistare, vendere e fare trading di criptovalute per altre criptovalute o per denaro fiat, come il dollaro USA o l’euro.

Ma cosa cambia tra gli exchange centralizzati e quelli decentralizzati? E cosa sono quelli ibridi?

Exchange centralizzati

Gli exchange centralizzati sono come le borse tradizionali. L’exchange svolge il ruolo di intermediario tra l’acquirente e il venditore, e a seguito di questi servizi, fa pagare le commissioni di transazione. La maggior parte degli exchange centralizzati fornisce abbinamenti cripto-crypto, ovvero la possibilità di scambiare una criptovaluta con un’altra (mentre un abbinamento fiat-crypto comporta lo scambio di una valuta convenzionale con una criptovaluta).

Il problema principale degli exchange centralizzati di criptovalute è che sono suscettibili di hack: pertanto, è necessario scegliere un exchange con saggezza.

Coinbase

È l’exchange più utilizzato in tutto il mondo. Supporta Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) ed Ethereum (ETH). Tra le valute fiat, gli investitori possono usare il dollaro USA (USD), l’euro (EUR) e la sterlina inglese (GBP).

Bittrex

Supporta il dollaro USA (USD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), e varie altre coppie.

Kraken

Questo exchange ha anche diverse coppie disponibili sul suo sito web oltre al generale dollaro USA (USD) e l’euro (EUR).

Gemini

Questo exchange con sede a New York ha ottimi riferimenti normativi negli Stati Uniti. Questo scambio supporta Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Zcash (ZEC), e il dollaro USA (USD).

Bitfinex

Questo exchange richiede un minimo di 10.000 dollari di capitale per iniziare il trading. Offre anche numerose valute fiat come il dollaro USA (USD), lo yen giapponese (JPY), l’euro (EUR) e la sterlina inglese (GBP). Bitfinex addebita una tassa di inattività se tieni i tuoi saldi e non partecipi ai mercati.

Binance

Questo exchange è uno dei più veloci in crescita e offre un’applicazione mobile.

Huobi

Huobi supporta criptovalute come Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Huobi Token (HT).

KuCoin

Anche questo è uno scambio centralizzato che supporta più criptovalute sulla sua piattaforma.

Exchange decentralizzati

Questi exchange non si basano su intermediari per effettuare le transazioni. Uno scambio di criptovalute decentralizzato (DEX) è dunque una piattaforma dove acquirenti e venditori si incontrano ed eseguono le transazioni tra di loro.

Su questi scambi, sarai in grado di contattare altri investitori e comprare e vendere criptovalute direttamente da loro. Puoi utilizzare opzioni come i contratti intelligenti e gli swap per eseguire le transazioni. Dal momento che le criptovalute sono diventate popolari a causa della loro struttura decentralizzata, alcuni partecipanti al mercato credono che usare scambi decentralizzati abbia più senso.

Anche se gli scambi decentralizzati sono meno vulnerabili agli hack rispetto a quelli centralizzati, hanno alcuni altri problemi particolari a questo tipo di scambio. Con gli scambi decentralizzati, è più probabile che tu ti blocchi dall’accesso al tuo denaro. Se perdi i tuoi dati di accesso, potresti finire per essere bloccato fuori dal tuo conto perché il sistema potrebbe scambiarti per un hacker. Altri problemi affrontati da queste borse sono i bassi volumi e la bassa liquidità. Oltre a questo, la maggior parte delle borse centralizzate non offrono vantaggi per depositare o prelevare valute fiat.

IDEX

È un exchange decentralizzato per il trading di token Ethereum (ETH). È praticamente lo scambio più user-friendly e può connettersi al tuo portafoglio digitale senza problemi.

Waves DEX

Waves DEX supporta diverse criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), e diverse altre criptovalute, incluso il crypto token della borsa, Waves (WAVES). Su questo exchange, è possibile scambiare anche valute fiat.

Stellar DEX

Questo exchange ti permette di scambiare Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) oltre alle valute fiat come il dollaro USA (USD), lo yen giapponese (JPY), ecc.

Bisq DEX

Questo exchange è basato su un sistema peer-to-peer. Puoi scambiare diverse criptovalute su questa piattaforma, e puoi anche scambiare valute fiat come dollari, euro o yen.

Exchange ibridi

Questi exchange incorporano i benefici di entrambi gli exchange centralizzati e decentralizzati, così gli utenti ottengono il meglio di entrambi i mondi. Uniscono la funzionalità e la liquidità di uno scambio centralizzato con la privacy e la sicurezza di uno scambio decentralizzato. Si ritiene che gli scambi ibridi siano il futuro degli scambi di criptovalute.

Gli scambi ibridi cercano di facilitare gli investimenti in criptovalute con la velocità, la comodità e la liquidità a cui i consumatori sono abituati negli scambi convenzionali. Attacca i suoi elementi centralizzati a una rete di elementi decentralizzati.

Gli ibridi sono anche conosciuti come scambi semi-decentrati perché integrano elementi on-chain e off-chain. Una transazione off-chain sposta il valore della tua criptovaluta al di fuori della blockchain.

Qurrex è stato il primo exchange ibrido in assoluto. È stato lanciato nel 2018. Il team di Qurrex è stato formato nel 2016, e comprendeva esperti che avevano esperienza nel trading in valuta estera, sviluppatori di terminali commerciali e creatori di borse e futures. Hanno deciso collettivamente che c’era un notevole potenziale nel coinvolgere i migliori metodi e procedure degli scambi tradizionali per sviluppare un nuovo scambio di criptovalute che incorporasse gli elementi centralizzati e decentralizzati.

