exchange-per-criptovalute:-le-migliori-3-piattaforme

Per scambiare valute digitali è spesso necessaria una piattaforma e per questa ragione negli anni sono sorti diversi exchange per criptovalute, ma quali sono i più affidabili? In questa guida elencheremo i 3 migliori exchange per valute digitali al mondo, spiegando le loro potenzialità e caratteristiche.

Migliori Exchange per Criptovalute Caratteristiche principali eTorox Piattaforma di eToro, noto e affidabile broker europeo online. Binance Uno dei più grandi al mondo, più di 150 criptovalute e possibilità di comprarle con valute tradizionali come euro e dollari. Coinbase Il primo ad essere quotato in borsa, americano (California), alta velocità nelle transazioni.

Cosa Sono gli Exchange per Criptovalute?

Prima di recensire quelli per noi sono i tre migliori exchange per criptovalute al mondo spieghiamo di cosa si tratta.

Un exchange di criptovalute è una piattaforma dove puoi comprare e vendere asset digitali, perlopiù valute digitali. Qui puoi scambiare criptovalute con altre criptovalute o valute fiat (euro, dollaro, sterlina ecc.) con criptovalute. Parliamo di piattaforme non solo destinate allo scambio tra criptovalute, ma dove è anche possibile “acquistarle” con il proprio denaro in valute tradizionali.

La piattaforma dove si scambiano le criptovalute è digitale, ovvero avviene solamente sul web e in nessun luogo fisico. Per potervi accedere devi quindi effettuare una registrazione e successivamente un login. I migliori exchange che oggi citiamo ti permettono di raggiungere il tuo conto sia dal PC, sia da un’app mobile (smartphone e tablet).

Dove puoi custodire le tue criptovalute? Ogni exchange offre anche un wallet elettronico, che non è altro che un portafoglio elettronico. Ogni wallet ha un indirizzo di riferimento, che potrebbe essere il corrispettivo dell’IBAN per i conti correnti.

Infatti per inviare criptovalute al tuo wallet il mittente dovrà inserire l’indirizzo corretto, proprio come avviene per i bonifici bancari.

Fatte queste dovute premesse elenchiamo ora la lista dei migliori exchange per criptovalute:

eTorox

Binance

Coinbase

1 – eTorox

eTorox

eTorox è il primo che inseriamo in lista, si tratta dell’exchange di criptovalute del Gruppo eToro ed è regolamentato dalla Gibraltar Financial Services Commission, ossia l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari di Gibilterra. Questo è il primo punto a favore, ma non l’unico che ci porta a pensare a eTorox come il miglior exchange per criptovalute al momento.

eTorox ha ammesso la compravendita di moltissime criptovalute, tra queste sono presenti molte stablecoin, che hanno legato il proprio prezzo a quello di un altro asset. Un esempio è il EURX, ovvero una stablecoin il cui valore è legato a quello dell’euro.

Stablecoin legate solo a valute? No, eTorox ha messo a disposizione stablecoin legate a commodities, come eToro Gold (GLDX) e eToro Silver (SLVX), che sono asset digitali legati all’oro e all’argento.

In merito ad altre funzioni crediamo che Binance e Coinbase siano più completi, ma la sicurezza del brand eToro ci ha portato a inserire eTorox al primo posto della nostra classifica. Infatti l’autorevolezza di eToro è una delle condizioni che reputiamo importanti nel redigere la classifica.

Chi ha già un conto eToro può entrare su eTorox con le stesse credenziali, di fatto non devi aprire nessun nuovo account! Se invece non hai un conto eToro, dove è possibile fare trading su molti più asset finanziari, come Forex, materie prime, azioni, indici, ETF e ovviamente le criptovalute.

Non hai ancora un conto su eToro? Sappi che puoi provare eToro con un conto demo gratuito da 100.000$ virtuali!

2 – Binance

Binance è il più grande exchange per criptovalute al mondo e offre scambi su più di 150 coppie di criptovalute. Fondato da Changpeng Zhao nel 2017 in Cina, nel tempo ha cambiato sede e opera su scala mondiale.

Binance è ritenuto oggi uno dei migliori exchange per criptovalute soprattutto per l’alta liquidità sulla piattaforma. Inoltre offre diversi servizi oltre l’exchange, come la Binance Card e lo staking sulle criptovalute

Binance

Binance è disponibile in italiano e soprattutto puoi acquistare criptovalute direttamente con una carta di credito. Infatti Binance permette di depositare e di prelevare in euro

Inoltre l’exchange ha progettato una propria criptovaluta, il BNB (Binance Coin), che col tempo è divenuta una delle criptovalute con maggiore capitalizzazione di mercato al mondo.

Scopri tutte le potenzialità di Binance direttamente sul sito web dell’exchange, che puoi trovare qui in basso:

3 – Coinbase

Coinbase è il primo exchange per criptovalute quotato in borsa, chiunque abbia fatto trading sulle crypto lo ha perlomeno sentito nominare. Infatti nell’aprile del 2021 Coinbase si è quotata sul Nasdaq, la sua quotazione ha coinciso con il record storico del Bitcoin a 63.000 dollari (almeno per ora!).

Coinbase ha sede sede a San Francisco, in California (USA). Nel tempo ha ampliato il suo raggio d’azione riuscendo ad raggiungere oltre 68 milioni di clienti in tutto il mondo di più di 100 Paesi.

Coinbase

Per essere più precisi l’exchange si divide in due piattaforme:

Coinbase : idoneo per gli investitori meno esperti, coloro che decidono di convertire piccole somme di denaro in criptovalute con una commissione. Non si piazza dunque alcun ordine, non ci sono grafici a candele o altri strumenti di analisi tecnica, ma istantaneamente puoi negoziare valute fiat con valute digitali.

: idoneo per gli investitori meno esperti, coloro che decidono di convertire piccole somme di denaro in criptovalute con una commissione. Non si piazza dunque alcun ordine, non ci sono grafici a candele o altri strumenti di analisi tecnica, ma istantaneamente puoi negoziare valute fiat con valute digitali. Coinbase Pro: adatto soprattutto a chi vuole scambiare somme più grandi. Le commissioni qui sono ridotte e gli ordini di acquisto e di vendita vengono piazzati sulla piattaforma.

In entrambi i casi le commissioni non sono alte se consideriamo i competitor del mercato, ma sono leggermente più alte rispetto a quelle di Coinbase. Un altro punto a favore di Coinbase è certamente l’interfaccia intuitiva della piattaforma.

L’articolo Exchange per Criptovalute: Le Migliori 3 Piattaforme proviene da ValuteVirtuali.com.