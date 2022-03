EXCLU. Gérald Darmanin : comment la guerre d’héritage de Laura Smet l’a “sauvé”

Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin est souvent décrit comme ayant les dents longues. Un personnage proche du président qui a intrigué les journalistes Laurent Valdiguié et François Vignolle qui publient le 31 mars prochain un ouvrage consacré au ministre d’Emmanuel Macron, intitulé Gérald Darmanin, le Baron noir du Président (Ed. Robert Laffont), et dont votre magazine Closer – en kiosque ce vendredi 24 mars – dévoile un extrait des bonnes feuilles. Dans cet ouvrage, les auteurs explorent son enfance, ses fêlures, ses coups de pouce du destin mais aussi ses affaires judiciaires. Depuis 2017, celui-ci fait en effet l’objet d’accusations de viol et harcèlement ainsi que d’abus de faiblesse. Affaires pour lesquelles le ministre – qui n’a jamais été démis de ses fonctions par Emmanuel Macron ou son Premier ministre – n’a été mis en examen et pour lesquelles il a finalement bénéficié d’un non-lieu.

Surtout, il a été “sauvé” médiatiquement par Nicolas Hulot et Laura Smet, comme le rappellent Laurent Valdiguié et François Vignolle. Tout remonte au 12 février 2018 alors que Gérald Darmanin était entendu par les policiers dans le cadre de la plainte déposée par Sophie Patterson. Une audition dont le caractère était pour le moins exceptionnel. Pourtant, malgré la gravité de l’accusation, cette audition n’a pas bénéficié d’une grande couverture médiatique. En cause ? Au même moment, une autre figure du gouvernement était alors sous le feu des projecteurs dans une autre affaire à caractère sexuel : Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a fini par démissionner quelques mois plus tard, en août 2018 et depuis, a fait l’objet de nombreuses autres accusations d’agressions sexuelles et de viol.

Gérald Darmanin a bénéficié d’une belle diversion

Mais le 12 février 2018, c’est aussi la date à laquelle Laura Smet a décidé de révéler que Johnny Hallyday l’a déshéritée. “En ce lundi matin, alors que le ministre est auditionnée discrètement par la police, Le Figaro publie une lettre posthume de Laura Smet à son père, décédé en décembre 2017“, écrivent les deux journalistes. Ces derniers pointent du doigt un fait particulièrement intéressant : “Or, l’avocat [de Gérald Darmanin, Pierre-Olivier Sur, ndlr] est aussi le conseil [de Laura Smet, ndlr]. La diversion – la fuite ? – est magistrale“. Et de poursuivre : “Ce jour-là, les hostilités judiciaires commencent en fanfare chez les Hallyday. Effet blast garanti sur les chaînes d’information en continu“. Un timing parfait. Difficile en effet de nier l’ampleur qu’a pris l’affaire de l’héritage Hallyday dans les médias, et ce pendant de longs mois, éclipsant le reste des faits divers. Gérald Darmanin peut donc remercier Laura Smet.

