EXCLU. Marine Le Pen tend une énorme perche à Marion Maréchal après sa trahison

La rumeur d’un ralliement de Marion Maréchal à Eric Zemmour courait depuis plusieurs semaines. Jusqu’à ce dimanche 6 mars où elle est apparue sur la scène du meeting toulonnais du candidat de Reconquête. Une officialisation qui a touché en plein coeur sa tante, Marine Le Pen. “J’ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. C’est brutal, c’est violent, c’est difficile pour moi“, confiait-elle avec émotion face à Laurence Ferrari sur l’antenne de CNews. Au cours d’une interview accordée à votre magazine Closer – en kiosque ce vendredi 1er avril -, la candidate du Rassemblement National à la présidentielle est revenue sur cette trahison. “Je ne sais pas quelle est la part de politique et la part de personnel“, nous confie-t-elle, essayant de se rassurer.

Cette mère de famille reconnaît qu’évoluer au sein de cette famille n’est pas chose aisée. “Ce n’est pas facile d’être la nièce de Marine, la petite-fille de Jean-Marie et d’avoir fait de la police. Je le comprends“, assure-t-elle, avant de s’interroger : “Mais quelle est sa part de conviction politique et le besoin de voler de ses propres ailes ?” Une chose est certaine, cette décision a fait voler en éclat cette famille dont les relations sont souvent complexes. Néanmoins, Marine Le Pen ne veut pas que ses liens avec sa nièce soient totalement brisés et rompus pour autant. “Je n’ai plus aucun contact avec Marion mais ça ne veut pas dire que je n’en aurais plus“, lance-t-elle en guise de main tendue à Marion Maréchal. Et de préciser dans un clin d’œil : “Dans notre famille, rien n’est jamais définitif. Les liens familiaux sont trop importants“.

Comment Marine Le Pen se “protège des trahisons”

Derrière sa carapace de “femme dure et arrogante” – “une fausse image qui me blesse beaucoup“, déplore la principale intéressée -, Marine Le Pen cache sa “sensibilité, par pudeur“. Et surtout du fait du milieu dans lequel elle navigue. Le monde politique n’est pas réputé pour sa bienveillance. Elle a donc tenu à s’en protéger. “J’ai pris tellement de coups que je me protège de la dureté et des trahisons du monde politique“, nous explique Marine Le Pen. Et de nuancer : “En revanche, je suis extrêmement généreuse dans la vie privée. Je suis très attachée à mes amis, de tous bords politiques et j’adore les réunir chez moi pour chanter et danser jusqu’à trois heures du matin“. Alors que le premier tour du scrutin approche à grands pas – ce sera le 10 avril prochain -, celle qui brigue l’Elysée tente d’apparaître plus humaine que jamais.

COMMENT ACHETER CLOSER ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 1er avril 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur KiosqueMag.

Marine Le Pen et Marion Maréchal © AGENCE

Marine Le Pen © Denis Guignebourg

Marine Le Pen et Marion Maréchal © Pierre Perusseau

Marine Le Pen et Marion Maréchal © Bruno Bebert

Marine Le Pen © Stéphanie Gouiran

Marion Maréchal © Patrick Bernard – Christophe de Prada

Marine Le Pen © Pierre Perusseau

Marine Le Pen et Marion Maréchal © DOMINIQUE JACOVIDES

Marine Le Pen et Marion Maréchal © DOMINIQUE JACOVIDES

Marine Le Pen © PATRICK BERNARD

Marion Maréchal © Photos Créations

Marine Le Pen © PATRICK BERNARD