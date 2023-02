Na costa sul da cidade, há pessoas ilhadas, desaparecidas e vítimas embaixo de escombros. Uma mulher morreu atingida por uma árvore. Exército envia aeronaves para ajudar no resgate de vítimas da chuva em São Sebastião.

Luara Leimig/ arquivo CAVEX

Aeronaves do exército serão enviadas para ajudar no resgate de vítimas da chuva em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Na costa sul da cidade, há pessoas ilhadas, desaparecidas e vítimas embaixo de escombros. Uma mulher morreu atingida por uma árvore.

Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo (19), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está na cidade participando de uma operação de crise, informou que pediu apoio do exército, porque as equipes de resgate não estão conseguindo chegar em alguns pontos críticos da costa sul, por ter interdições em rodovias.

FOTOS dos estragos causados pela chuva no litoral de São Paulo

São Sebastião decreta calamidade pública

Menina de 7 anos morre após deslizamento em Ubatuba

Além das estradas, helicópteros da PM também não conseguem chegar ao local, devido ao tempo ruim. Moradores estão buscando por desaparecidos por conta própria.

Moradores fazem buscas por desaparecidos e soterrados pela chuva em São Sebastião

“Ainda estamos avaliando o tamanho do problema. É grave, choveu muito. A gente tem muitos deslizamentos na Rio-Santos, que está bastante comprometida, o que dificulta o acesso a algumas comunidades. Para que o socorro chegue imediatamente, vamos usar helicópteros águia da PM e do Exército”, disse o governador.

“Pedimos apoio das Forças Armadas e fomos prontamente atendidos. O batalhão de aviação de Taubaté vai disponibilizar aeronaves de grande porte para deslocar a tropa de bombeiros para lá e para remover pessoas feridas para hospitais de referência”, completou Tarcísio.

Ainda segundo Tarcísio, não há uma noção da quantidade de feridos e óbitos. Os feridos que forem resgatados serão encaminhados para o Hospital Regional de Caraguatatuba, Hospital Regional de São José dos Campos e para o Hospital das Clínicas de São Paulo.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Aeronaves

De acordo com a base de aviação do exército de Taubaté, duas aeronaves devem decolar já nas próximas horas. Os militares estão aguardando apenas uma melhora no tempo, que está chuvoso e com ventos.

Serão enviadas aeronaves dos modelos Jaguar e Pantera. A Jaguar tem capacidade para transportar 28 pessoas, mais a tripulação. Já o Pantera tem capacidade para oito pessoas, mais a tripulação.

Os militares devem decolar direto para São Sebastião, onde um gabinete de crise foi montado pela Defesa Civil de SP. Os convocados para dar apoio nos resgates fazem parte do 1º e 2º Bavex – Base da Aviação do Exército.

Chuvas causam mortes e provocam estragos no litoral de São Paulo

g1

Veja mais notícias do Vale do Paraibuna e região bragantina

Ufficio Stampa