Expedição de estudantes da USP oferece serviços de saúde gratuitos a comunidade em Monte Negro, RO

Atendimentos médicos, odontológicos e de fonoaudiologia estão sendo ofertados na cidade e nas linhas rurais durante a semana. Confira o cronograma. Atendimentos odontológicos oferecidos em Monte Negro em parceria com a USP

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) chegaram a Rondônia em mais uma expedição para oferecer serviços médicos e odontológicos gratuitos para a comunidade em Monte Negro (RO), município distante cerca de 250 km da capital.

Na cidade são oferecidos serviços médicos, atendimento com ginecologista, inserção de DIU, tratamento de canal, consulta para aparelho auditivo, além de atendimento odontológico e com fonoaudiologista.

Atendimentos médicos são realizados em Monte Negro em parceria com a USP

Os atendimentos odontológicos e de fonoaudiologia também estão estão acontecendo na UBS do Setor 4 e sendo levados até as linhas rurais. Nesta segunda-feira (23) os trabalhos foram na Linha Bom Jardim.

Confira o cronograma dos próximos dias:

24/01 – Élcio Machado

25/01 – UBS Massangana

26/01 – UBS Linha C-35

27/01 – UBS do Km 74

Os estudantes devem ficar na cidade até a próxima sexta-feira (27) e atendem por ordem de chegada das 7h30 às 16h.

