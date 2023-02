Explosão abre buraco entre apartamentos em SC; bombeiros suspeitam de vazamento na rede de gás

Perícia vai indicar se a situação será investigada pela Polícia Civil. Buraco aberto entre apartamentos após explosão

Corpo de Bombeiros/Divulgação

A explosão dentro de um condomínio abriu um buraco na parede que dividia dois apartamentos e causou estragos em Brusque, no Vale do Itajaí, na segunda-feira (20).

A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é de que o acidente tenha sido motivado por conta do vazamento da rede de gás do prédio. Ninguém se feriu (veja imagens).

A detonação ocorreu entre os apartamentos 32 e 33, no terceiro andar do primeiro bloco. As famílias foram retiradas do local e a área foi isolada para perícia.

Aos bombeiros, uma moradora afirmou que já havia percebido um odor de gás durante a semana. Móveis e outros objetos domésticos ficaram destruídos com a força da explosão. Além disso, a fiação dos dois apartamentos ficou exposta.

Segundo os bombeiros, o condomínio possui uma rede de gás nas residências. Uma perícia está sendo realizada no local para verificar se a situação será investigada pela Polícia Civil.

Explosão abre buraco entre dois apartamentos

Corpo de Bombeiros/Divulgação

