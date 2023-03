Expoflora 2023: maior exposição de flores da América Latina define datas e prevê 400 mil visitantes

Evento será de 25 de agosto a 24 de setembro, em Holambra (SP), e deve reunir exposição de arranjos, paisagismo e decoração. Início da venda de ingressos não foi confirmado. Chuva de pétalas de rosas durante a Expoflora 2022

Patrícia Teixeira/g1

A edição 2023 da Expoflora, maior exposição de flores e plantas da América Latina, será realizada entre 25 de agosto e 24 de setembro, segundo a organização. Esta será a 40ª festa em Holambra (SP) e ocorrerá no período de sexta a domingo, das 9h às 19h, incluindo o feriado da Independência.

A data para início da venda dos ingressos e os valores não foram confirmados até a publicação. Neste ano, a Expoflora prevê 400 mil visitantes, alta de 23% sobre os 325 mil registrados em 2022.

A Expoflora prevê levar ao público pelo menos 4 mil variedades de 300 espécies de flores e plantas ornamentais, por meio da exposição de arranjos florais e mostra de paisagismo e decoração.

“Além disso, a alegria da cultura holandesa também estará presente em mais de 250 apresentações de música e danças típicas, bem como atrações populares, ao longo de todo o período”, diz texto.

O espaço da festa tem área total de 250 mil m², com área de circulação de 108 mil m². A capacidade é de 25 mil visitantes por dia e o estacionamento pode receber até 5 mil veículos.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Expoflora.

Cenários holandeses durante a Expoflora 2022, em Holambra

Patrícia Teixeira/g1

