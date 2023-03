Exposição ‘Batom, Lápis & TPM’ tem 30 obras de artistas de oito países em Piracicaba

Mostra será aberta em março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Obra da artista Carol Ito, na mostra Batom, Lápis & TPM, em Piracicaba

A mostra Batom, Lápis & TPM divulgou a lista de artistas selecionadas para a edição 2023. A exposição, realizada em Piracicaba (SP), terá 30 obras de mulheres de oito países. A lista completa já pode ser conferida no site do Salão de Humor.

A mostra propõe estimular e oferecer espaço a artistas – amadoras ou profissionais – brasileiras e estrangeiras para mostrar suas produções no âmbito das comemorações e reflexões do Dia Internacional da Mulher.

Na edição deste ano, a mostra recebeu 140 trabalhos de 40 artistas inscritas. Serão expostos cartuns, caricaturas, tiras, charges e esculturas.

Obra da artista Gió, da Itália, na mostra Batom, Lápis & TPM, em Piracicaba

A Batom, Lápis & TPM acontece sempre no mês de março, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A mostra poderá ser conferida a partir do dia 19 de março na Casa do Povoador, localizada na avenida Beira Rio, s/n – Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos domingos, das 13h às 17h.

“Batom, Lápis & TPM já é uma exposição consolidada, com mais de dez anos de realização, e ela foi criada justamente com o propósito de evidenciar as artes produzidas pelas mulheres, sem exclusão de nenhuma. Nossa intenção é estimular a produção artística e oferecer espaço a artistas amadoras ou profissionais brasileiras e estrangeiras”, falou o diretor do Salão, Junior Kadeshi.

