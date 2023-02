Exposição conta história do carnaval de Mogi das Cruzes

Público poderá ver fotos históricas e peças utilizadas nos desfiles da cidade. Programação ainda conta com bailinho e concurso de fantasia para pet. Participação é totalmente gratuita. Mogi Shopping tem exposição carnavalesca. A visitação é gratuita

Gisele Mesquita

Em clima de folia Mogi das Cruzes tem atrações especiais que prometem divertir toda a família. Exposição sobre a história do Carnaval mogiano, bailinho infantil com concurso de fantasias para os pequenos e desfile de pets fazem parte da programação. A participação é gratuita.

Programação

A “ExpoCarnaval” tem fotos históricas e peças utilizadas nos desfiles da cidade. A exposição pode ser conferida no shopping de Mogi das Cruzes até quarta-feira de Cinzas (22), das 10h às 22h.

O centro de compras oferece para as crianças, o Bailinho Infantil. O evento é neste domingo (19), das 15h às 18h, com a banda Pop Kids e hits carnavalescos, além de muito confete e serpentina. Segundo o shopping, as crianças irão se divertir com as brincadeiras do Tio Peruquinha, pintura facial e o concurso de fantasias com premiação.

A participação é gratuita e para crianças de até 12 anos que devem estar acompanhadas pelo responsável, mediante inscrição prévia. Como o evento tem caráter beneficente é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. As arrecadações irão para entidades. As inscrições para o bailinho estão abertas e devem ser feitas somente pelo aplicativo do centro de compras e lazer.

Para fechar a programação, o shopping traz no último domingo do mês, 26 de fevereiro, às 15h, o Carna Au Au. Em sua segunda edição, o evento tem desfile e concurso de fantasia valendo premiações exclusivas. A atividade é gratuita e as inscrições dos pets devem ser feitas também pelo aplicativo do shopping. O evento inclui espaço de adoção de animais.

Horário especial

Nos dias de folia, o Mogi Shopping vai funcionar em horário diferenciado. As lojas abrem no sábado e na segunda-feira normalmente, das 10h às 22h; no domingo e na terça de Carnaval funcionarão das 14h às 20h; e na quarta-feira de Cinzas, abrem às 12h e seguem até às 22h.

A Praça de Alimentação funciona todos os dias, no horário de sempre, das 11h às 22h. A programação do cinema pode ser consultada no aplicativo do shopping.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações pelo telefone 4798-8800.

