Exposição em Santa Catarina renova conhecimentos e leva novas tecnologias para o agricultor

27º Show Tecnológico Copercampos acontece de 14 a 16 de fevereiro, em Campos Novos Mais de 160 empresas estão confirmadas para o 27º Show Tecnológico Copercampos, que acontece de 14 a 16 de fevereiro de 2023, em Campos Novos/SC. No evento, os produtores rurais terão a oportunidade de renovar conhecimentos e transformar os dias no campo.

Caracterizado como o evento catarinense que apresenta a mais alta tecnologia disponível no agronegócio, o evento da Copercampos tem a missão de promover uma agropecuária sustentável, com altas produtividades e rentabilidade.

As novas tecnologias para produção de grãos (soja, milho e feijão), são apresentadas no Show Tecnológico, que conta com pesquisadores e técnicos disponíveis para repassar informações desde a escolha de cultivares, semeadura ideal e manejo para altos rendimentos.

As estações de difusão de conhecimentos montadas pela cooperativa e pelas principais empresas de biotecnologia do Brasil, demonstram ensaios de controle de doenças e pragas de grandes culturas, fertilidade de solo, vitrines de hortifrutigranjeiros, utilização eficiente de produtos e máquinas agrícolas, genética de bovinos, ovinos e suínos, além das novas ferramentas para a agricultura de precisão.

A inovação também faz parte do Show Tecnológico, com o digital cada vez mais presente na vida do homem do campo. Startups estarão apresentando suas ferramentas para os visitantes. A produção de energia limpa e renovável tem seu espaço, para que o agricultor invista em soluções sustentáveis na propriedade rural.

Realizado no Campo Demonstrativo da Copercampos, às margens da BR 282, em Campos Novos/SC, o evento referência do agronegócio brasileiro deve reunir em 2023, mais de 17 mil pessoas, público do evento anterior.

Reconhecida como uma das mais importantes produtoras de sementes de soja do país, a Copercampos conta com um espaço especial para demonstração destas cultivares altamente eficientes.

Neste centro do conhecimento, palestras sobre os principais temas da agropecuária brasileira transformarão os desafios e necessidades em oportunidades para elevar a produtividade das propriedades rurais.

Show Tecnológico 2023

As novidades do Show Tecnológico estão ligadas também a genética de ponta na pecuária, com apresentação de animais de excelência na bovinocultura de leite e gado de corte, além da ovinocultura e suinocultura, onde se destaca o alto padrão genético dos suínos produzidos pela Copercampos em parceria com a Agroceres PIC e DanBred Brasil. A área ainda conta com empresas de medicamentos veterinários e de nutrição animal.

O evento de 2023 conta com patrocínio das empresas: Stoller, Sicredi, Yara, Agromobility, Syngenta, Bayer, AgroDivel New Holland, Mosaic Fertilizantes, Sicoob, Basf, Unoesc e ICL Group, BRDE e Banco do Brasil – Governo Federal; e apoio de: Epagri, Sescoop/SC, Senar, Cidasc e Prefeitura de Campos Novos.

Saiba mais sobre o evento

Os portões do Campo Demonstrativo abrem às 8h e fecham às 18h. A visitação é livre;

A abertura oficial acontece dia 14, terça-feira, às 11h;

Alimentação disponível no local, com restaurante e lanchonete, atendendo das 10h45 às 14h.

Acesse o site do Evento Show Tecnológico Copercampos 2023 e saiba mais.

Vittorio Rienzo