Exposição fotográfica ‘Paisagem do Interior’ mostra o cotidiano de assentados rurais da reforma agrária em Mirante do Paranapanema

Visitação gratuita estará disponível entre os dias 31 de janeiro e 12 de fevereiro, no Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Netto, em Presidente Prudente (SP). Exposição fotográfica mostra a vida de assentados rurais da reforma agrária em Mirante do Paranapanema (SP)

Paisagem do Interior/Cedida

O Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Netto, em Presidente Prudente (SP), recebe, a partir desta terça-feira (31), a exposição fotográfica “Paisagem do Interior: O Homem do Campo na Modernidade”.

A exposição segue até o dia 12 de fevereiro na área externa do local, com visitação gratuita, e conta com oito painéis com aproximadamente 50 fotos.

Os fotógrafos responsáveis pela exposição são Claudia Koga, Cristina Kazumi e Robson Maciel e as imagens mostram o dia a dia de produtores rurais do Assentamento Santa Isabel, uma área onde foi implantada a reforma agrária, em Mirante do Paranapanema (SP).

Conforme vídeo de divulgação, a exposição busca “valorizar a identidade do homem do campo e sua cultura, deixando claro que os avanços tecnológicos também são uma realidade nas áreas rurais, pois, em meio a tanta modernidade, torna-se cada dia mais difícil manter vivos os seus hábitos, que muitos julgam ultrapassados”.

Exposição fotográfica mostra a vida de assentados rurais da reforma agrária em Mirante do Paranapanema (SP)

Serviço

O Museu e Arquivo Histórico de Presidente Prudente está localizado na Rua Doutor João Gonçalves Foz, n° 2.179, no Jardim das Rosas.

O horário de funcionamento de terça a sexta-feiras é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já aos sábados, domingos e feriados o local fica aberto ao público das 13h às 17h.

