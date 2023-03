Exposição fotográfica ‘Último Jardim’ tem imagens abstratas sobre a Amazônia em Boa Vista

Acervo de 21 obras fica exposto até o dia 31 de março no Sesc Mecejana, de 8h às 12h e de 14h às 18h. Exposição o “Último Jardim”, do fotográfo Wank Carmo

Wank Carmo/Divulgação

Uma exposição fotográfica reúne 21 imagens abstratas sobre a Amazônia, em Boa Vista. As obras do fotografo Wank Carmo estão expostas no Serviço Social do Comércio (Sesc) do bairro Mecejana, zona Oeste da capital, até o dia 31 de março, em horário comercial.

Chamada de o “Último Jardim”, a exposição tem fotografias tiradas por Carmo ao longo de oito anos. Ele atua no ramo há quase 50 anos – ele iniciou a carreira em 1974.

As imagens retratam a Amazônia em lagos, florestas e até violações ao meio ambiente, como as queimadas que destroem as árvores.

O abstrato amazônico, segundo o fotógrafo ,”revela a beleza intrínseca de nossos recursos hídricos, a partir de fotografias aéreas, tudo realizado dentro do processo colorido fine art”.

Exposição o “Último Jardim” retrata o abstrado da Amazônia

Foto: Wank Carmo/Divulgação

“O projeto ÚLTIMO JARDIM está relacionado com minha existência amazônida. Iniciei a documentação da destruição da amazônia, desde o início da década 80, e a cada estiagem, presencio todos os mecanismos humanos para carbonizar a maior e melhor farmácia a céu aberto, deste planeta. Tenho centenas de fotografias que comprovam os crimes contra a nossa biodiversidade. ÚLTIMO JARDIM tem sido o início de minha despedida desta vida, junto com as árvores centenárias que já morreram e irão morrer e que já salvaram milhões de vidas de indígenas, ribeirinhos, e, a minha, em várias ocasiões, com suas seivas milagrosas”, diz ele.

Serviço:

Exposição fotográfica ‘Último Jardim’

Onde: Sesc Mecejana, localizado na rua João Barbosa, 143, bairro Mecejana

Quando: de 7 a 31 de março

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Quanto: gratuito

Informações: fotografo Wank Carmo (95) 99127-3972

Uma das fotografias da exposição o “Último Jardim” retrada queimadas

Wank Carmo/Divulgação

Ufficio Stampa