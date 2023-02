Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas alcança 20 mil ingressos vendidos

Marca é atingida durante o Carnaval depois de 18 dias da mostra em exibição

Divulgação: Van Gogh & Impressionistas

Após 18 dias da estreia e com horários lotados durante o Carnaval, a Lightland, produtora do espetáculo montado em área de 2.400 m2 no Parque D. Pedro Shopping, anuncia a marca de 20 mil ingressos vendidos. A expectativa é a de que mais de 200 mil visitantes confiram a exibição até o fim da temporada.

Com a maioria dos horários disponibilizados durante o Carnaval lotados, o espetáculo imersivo caiu no gosto do campineiro e de moradores da região e tem atraído pessoas de todas as idades para o complexo montado no estacionamento VIP da entrada Águas do shopping.

Recheada de arte e tecnologia, a exposição traz ao público da Região Metropolitana de Campinas (RMC) uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor, dentre outras.

Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

A atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático, loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões e piso.

Sucesso em outras grandes cidades brasileiras, o espetáculo imersivo arrebata multidões usando sistema de superprocessamento e múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

Van Gogh & Impressionistas se inspira em grandes atrações internacionais, como o Atelier des Lumières (Paris) – um dos precursores em exibições imersivas – e o Museu de Arte Digital (Tóquio), oferecendo ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas. Por isso, é um espaço ideal para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis.

Os ingressos estão disponíveis para venda on-line no site da produtora e na bilheteria presencial na entrada Ala das Flores o Parque D. Pedro Shopping.

“Trazer Van Gogh & Impressionistas para o Parque D. Pedro é uma alegria especial, pela magnitude e imponência deste que é o maior shopping da América Latina, mas também pelo diferencial do público de uma região que sabemos ser vocacionada para a cultura, o conhecimento e a inovação tecnológica. O alcance dessa marca pouco tempo após a estreia só comprova o gosto do público da região por atrações de qualidade e, por isso, temos a expectativa de receber mais de 200 mil pessoas aqui”, diz o Diretor Geral da atração, Davi Telles.

Visitação de grupos escolares:

Van Gogh & Impressionistas também é a atração ideal para proporcionar ao estudante uma vivência repleta de arte, conhecimento, emoção e tecnologia por meio das exibições imersivas projetadas em 360° em paredes e chão, além de outras instalações artísticas do complexo.

Para mais informações sobre a atração e pacotes especiais, as instituições escolares interessadas podem entrar em contato com escolas@lightland.com.br.

Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas alcança 20 mil ingressos vendidos

Serviço

Espetáculo de projeções imersivas Van Gogh & Impressionistas no Parque D. Pedro Shopping

Data: até o final de abril

Dias de funcionamento: todos os dias da semana

Horário: de 10h às 22h, sendo o último acesso às 21h

Local: Parque D. Pedro Shopping – Estacionamento VIP, na Entrada das Águas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas)

Quanto custa:

Segunda a sexta-feira: R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada

Sábado, domingo e feriados: R$ 110 inteira e R$ 55 meia-entrada (para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local.

Desconto de 20% no ingresso inteira para lojistas do Parque D. Pedro Shopping.

Gratuito para crianças até 4 anos.

Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais entrando em contato no whatsapp.

Ufficio Stampa