Exposição ‘Minha Aldeia’ reúne fotografias inspiradas no cotidiano amapaense

Mostra reúne 27 imagens do fotógrafo Floriano Lima. Vernissage acontece no dia 24 de agosto no Sesc Centro, em Macapá. Visitações seguem até 20 de setembro. Mostra ‘Minha Aldeia’ busca evidenciar as belezas escondidas na simplicidade da vida no Amapá

Com fotos de paisagens, cartões-postais e até mesmo de trabalhadores à beira do Rio Amazonas, o fotógrafo Floriano Lima reúne 27 imagens que retratam o cotidiano amapaense na exposição “Minha Aldeia”. A mostra ficará aberta ao público de 27 de agosto a 20 de setembro, na unidade Centro do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Macapá.

O fotógrafo define não existir um tema específico na exposição, condição que deu a ele liberdade para retratar desde as fotos mais “clichês”, até imagens comuns do dia a dia.

“Sempre gostei de fotografar nossos cartões postais porque eles são muito bonitos e únicos. Então, por mais ‘batidas’ que pareçam, eles fazem parte da proposta da exposição”, adiantou.

Dormir na rede, trabalhar com embarcações ou até mesmo o céu no fim de tarde são inspirações para o fotógrafo, que diz buscar evidenciar as belezas escondidas na simplicidade.

Todas as imagens foram feitas entre 2016 até este ano. Elas compõem fases da profissão de Floriano Lima, de 56 anos, que iniciou a fazer “clicks” aos 17.

“Essas fotos são recentes e fazem parte da minha carreira profissional. Apesar de fotografar desde a adolescência, quando ganhei minha primeira câmera fotográfica, trabalho profissionalmente na área há cerca de 5 anos”, contou.

A vernissage da exposição acontece no dia 24 de agosto, às 19h público poderá prestigiar a mostra de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 11h e das 15 às 17h.

Serviço

Exposição fotográfica “Minha Aldeia”

Data: vernissage 24 de agosto; visitações de 27 de agosto a 20 de setembro

Hora: abertura 19h; visitações das 9h às 11h e das 15h às 17h

Local: Sesc Centro

Entrada: gratuita

