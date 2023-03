Exposição ‘Somos Todas Guerreiras’ reúne fotografias de mulheres que venceram o câncer em Mogi

Exposição vai até esta quinta-feira (8), no Centro Cultural. A visitação é gratuita, com classificação livre. O projeto tem como objetivo transmitir a coragem e a força das modelos

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebe a exposição “Somos Todas Guerreiras” até esta quinta-feira (8). A mostra é uma realização do projeto Guerreira, uma iniciativa do Centro Oncológico, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A visitação é gratuita, com classificação indicativa para todas as idades.

A exposição apresenta um ensaio fotográfico feito com mulheres que venceram o câncer, todas caracterizadas com roupas de guerreiras em cenários de arquitetura medieval. O projeto tem como objetivo transmitir a coragem e a força das modelos, além de chamar a atenção do público para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

A galeria Wanda Coelho Barbieri está localizada dentro do Centro Cultural de Mogi das Cruzes, que funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h45, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 (próximo à Catedral de Santana), no Centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Vito Califano