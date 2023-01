Extração ilegal de areia é interditada pela Polícia Ambiental em RO

Ação aconteceu em Nova Brasilândia D’Oeste (RO). Equipamentos e objetos foram apreendidos. Uma ação de extração ilegal de areia foi interditada pela Polícia Ambiental, em Nova Brasilândia D’Oeste (RO), na Linha 124, no começo da semana. O crime ambiental acontecia no rio Corgão e o responsável pela prática afirmou não ter licença.

Divulgação/BPA

A equipe da Polícia Ambiental recebeu a denúncia na última semana e foi presencialmente até o rio Corgão. Chegando ao local, foi constatado o crime ambiental de extração ilegal de areia.

Na beira do rio, os policiais encontram o motor bomba equipado para extração e um caminhão caçamba. Todos os equipamentos e objetos foram apreendidos pela polícia.

Divulgação/BPA

As atividades foram encerradas e o responsável pela extração afirmou não ter licença do órgão ambiental. O suspeito assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento para se apresentar no Juizado Especial Criminal do município.

