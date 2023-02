Ezequiel Ferreira (PSDB) é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do RN por mais quatro anos

Deputados realizaram eleições para biênios 2023/2025 e 2025/2027 nesta quarta (1º), logo após posse em nova legislatura. Com recondução ao cargo, parlamentar deve chegar a 12 anos na presidência da Casa. Deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), durante eleição na Assembleia Legislativa do RN.

ALRN/Divulgação

O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB) foi eleito para mais dois biênios como presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN).

As duas eleições ocorreram em sessão preparatória nesta quarta-feira (1ª), logo após a sessão de posse dos 24 deputados eleitos no ano passado para mandatos até o início de 2027.

A primeira votação foi para o biênio 2023/2024 e a segunda, antecipada, para o biênio 2025/2026.

Com isso, no fim do atual mandato, em janeiro de 2027, Ezequiel deverá chegar ao total de 12 anos na presidência do Poder Legislativo potiguar. Ele está no cargo desde 2015.

A votação foi unânime, com formação de chapas únicas, consensuais. Pelo menos outros três parlamentares tentaram se viabilizar como candidatos à presidência, mas não conseguiram apoios suficientes.

“Esta é uma casa plural, mas que mostra sua capacidade de diálogo e entendimento entre os seus pares, que se unem para fortalecer o Legislativo. Quero registrar e agradecer aos gestos de três deputados, George Soares, Kléber Rodrigues e Tomba Faria, que entenderam que essa Casa não pode ter fratura, tem que ter união. Respeitando as diferenças ideológicas. Estamos eleitos para defender bandeiras, pensamentos, mas esse poder demonstra o seu tamanho, seu engrandecimento ao longo dos anos”, disse Ezequiel.

Com a recondução para os próximos quatro anos, Ezequiel será o parlamentar a passar mais tempo no comando do Legislativo potiguar. O deputado recebeu 70,8 mil votos nas eleições de 2022.

Mesa Diretoria para o biênio (2023-2024)

Presidente – Ezequiel Ferreira (PSDB)

1º vice-presidente – Tomba Faria (PSDB)

2º vice-presidente – George Soares (PV)

1º Secretário – Kleber Rodrigues (PSDB)

2º secretário – Gustavo Carvalho (PSDB)

3º Secretária – Isolda Dantas (PT)

4º Secretário – Adjuto Dias (MDB)

Confira abaixo a Mesa Diretoria para o biênio (2025-2026)

Presidente – Ezequiel Ferreira (PSDB)

1º vice-presidente – Kleber Rodrigues (PSDB)

2º vice-presidente – George Soares (PV)

1º secretário – Tomba Farias (PSDB)

2º secretário – Galeno Torquato (PSDB)

3º secretário – Francisco do PT (PT)

4º secretário – Terezinha Maia (PL)

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Ufficio Stampa