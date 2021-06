Ezio Greggio, avete mai visto suo figlio? La somiglianza è impressionante – FOTO

Il figlio del noto presentatore Ezio Greggio mostra una somiglianza impressionante con suo padre – Ecco una sua FOTO.

Ezio Greggio (Foto dal web)

Ezio Greggio è uno dei conduttori comici più famosi e amati della storia della televisione italiana. Il suo programma più rappresentativo è sicuramente Striscia la Notizia, ma questo non è l’unico show che ha fatto parte della sua grandissima e lunghissima carriera.

Il conduttore è anche un attore, regista e sceneggiatore e non tutti sanno che è anche iscritto all’ordine dei giornalisti. Ha esordito come cabarettista a fine anni settanta, poi negli anni ottanta e novanta passa al cinema, girando molti film. Successivamente recita anche in diverse fiction televisive di Mediaset.

Tra i vari film, si ricordano in particolare: Yuppies, Vacanze di Natale 90 e Vacanze di Natale 91, Selvaggi, Anni ’50 e Anni ’60. Mentre, come programmi televisivi non possono non essere citati: Drive In, Paperissima, Veline, oltre ovviamente a Striscia la Notizia.

Ezio Greggio, ecco chi è suo figlio e l’incredibile somiglianza.

Ezio Greggio ha due figli chiamati Giacomo e Gabriele. I due hanno rispettivamente 30 e 26 anni e sono nati dall’unione con Isabel Bengochea, ex moglie del conduttore. Il loro matrimonio è durato circa venti anni e non si sa il motivo della rottura, anche se sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Ecco il figlio Gabriele con suo padre.

Gabriele Greggio ha voluto seguire le orme di suo padre, infatti anche lui è un attore ma anche uno scrittore. Caratterialmente è molto simile a suo padre e infatti sui social è piuttosto attivo. Giacomo Greggio, invece, è più riservato e lavora come direttore vendite per un’azienda. Entrambi vivono a Londra.

La somiglianza tra padre e figlio a livello fisico è davvero notevole. Attualmente il presentatore e comico risiede a Montecarlo ed è fidanzato con Romina Pierdomenico dal 2018. I due hanno ben 38 anni di differenza, infatti Ezio Greggio ha 66 anni, mentre la ragazza appena 28.