Ezio Greggio, durissimo attacco e fuori di sé dice: “Hanno sbagliato tutto”

Ezio Greggio da poco, insieme al suo amico e collega Enzo Iacchetti, ha lasciato la conduzione di Striscia la notizia all’altra coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Terminata la conduzione di Striscia, Greggio è tornato a Montecarlo dove vive abitualmente insieme alla sua compagna, Romina Pierdomenico e i due, nonostante lei sia molto più giovane del conduttore di Striscia formano una coppia affiatatissima e molto solida.

Ezio Greggio è intervenuto sulla questione covid e ha usato parole durissime

La pandemia è l’argomento che, in assoluto, interessa di più in questo momento storico, quando di lavoro ce ne davvero poco a tutti i livelli e siamo tutti costretti a rimanere chiusi in casa salvo casi eccezionali in cui è consentito uscire laddove si viva in zona rossa; in zona arancione qualcosa cambia ma molto poco.

La vita è limitata per tutti e la sofferenza, sia quella fisica che quella economica che quella psicologica non sta risparmiando nessuno.

Ezio Greggio, su quest’argomento non ha usato mezzi termini, è andato dritto al cuore del problema e ha detto la sua.

Infatti, sui social e, in particolare su Instagram ha scritto così a corredo dei carri militari a Bergamo: “Quest’immagine rimarrà in tutti noi un ricordo indelebile della morte di tante persone strappate all’affetto delle proprie famiglie da un nemico invisibile, subdolo, letale che è penetrato nelle loro vite di nascosto. In Italia ci sono ancora persone come politici, funzionari pubblici, esperti, virologi che non vedevano il problema e invece hanno sbagliato tutto”

E poi: “Una domanda: ma perché oggi abbiamo ancora tra le palle politici, funzionari pubblici, esperti, virologi, che oltre un anno fa dicevano “ per l’Italia nessun pericolo “ e che quando il pericolo è diventato realtà hanno sbagliato tutto? Ma questi con che coraggio blaterano ancora, ricoprono incarichi? Troppo pochi Draghi ne ha mandati a casa!!! #nonsidimentica”.

Ezio Greggio e la sua vita privata

Di Ezio Greggio e della sua vita privata si sa poco perchè è molto riservato. Qualche volta si è sbottonato su Enzo Iacchetti e ha raccontato: ”Prima di tutto è un amico. Chi viene dai laghi ha quella vena tenera e surreale che ricorda Pozzetto, Jannacci, Piero Chiara. Ricci mi mandò a incontrarlo a Roma, eravamo in un ristorante all’aperto, io gli parlavo e Enzo si guardava intorno”, perché temeva che ci fossero le telecamere e che si trattasse di uno scherzo.

Però Greggio ha anche detto: “Non ho amici nel mio ambienti di lavoro. Ho amici che fanno gli idraulici, i meccanici, qualcuno il dentista e uno il commercialista”.

Greggio ha anche parlato della possibilità di lavorare in Rai: “Occasioni ci sono state, ricordo un approccio pesante per condurre Sanremo. Ma ho contratti con Mediaset che si rinnovano e diventa difficile fare trattative. Io di Striscia non mi stancherei mai, con Ricci ci capiamo senza parlare, ma a questo punto della carriera vorrei aggiungere anche altre esperienze”.