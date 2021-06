Ezio Greggio, perché è finito il suo lungo matrimonio: chi era la moglie

Il popolare conduttore ed attore aveva intrattenuto un longevo rapporto con tanto di eterno si. Ma poi tutto è finito con quella donna.

Oggi Ezio Greggio è felice al fianco della giovane compagna Romina Pierdomenico. Tra i due vige una differenza di età importante, di ben 39 anni.

Ezio Greggio Foto da Instagram

Lui ha 67 primavere sulle spalle, lei appena 28. Ma tutto questo non rappresenta affatto un problema, grazie alla verve sempre giovanile ed allegra di lui. Che la sua età se la porta magnificamente.

Il conduttore di “Striscia la Notizia” continua anche a farci ridere ciclicamente in coppia con l’inseparabile amico, il “sior” Enzo Iacchetti.

Nel corso della sua carriera, Ezio Greggio ha partecipato anche a diversi film, alcuni dei quali diventati dei piccoli cult. Si va da “Yuppies” a “Il silenzio dei Prosciutti” fino a “Selvaggi”.

Perché è finito il matrimonio di Ezio Greggio

Ma il piemontese di Cossato, in provincia di Biella, è attivissimo anche a più alti livelli artistici, facendo da direttore ed organizzatore per diversi eventi cinematografici.

Senza dimenticare la sua fervida attività nel campo della beneficenza e dell’assistenza in particolar modo per i bambini con difficoltà. E poi ha scritto diversi libri e da quasi 40 anni è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti.

Prima di Romina Pierdomenico, Ezio Greggio ha intrattenuto un longevo matrimonio con un’altra donna. Si tratta della spagnola Isabel Bengochea, basca, con la quale le nozze sono durate più di 20 anni. Da quella unione sono nati i figli Giacomo e Gabriele.

Non si conosce praticamente nulla di questa relazione, rimasta sempre alla larga dalla ribalta mediatica. Questa unione è finita, a quanto pare per l’affievolirsi dell’amore, che è finito con il trasformarsi in una semplice, per quanto comunque profonda, amicizia.

La separazione da Isabel è risultata il meno traumatica possibile anche per non pesare sulla psiche e sul benessere dei loro due figli. Ma, diciamo la verità, è mai possibile litigare con uno come Ezio Greggio?