f1-oggi-in-tv:-orari-gp-sakhir,-dove-vedere-tutto-in-diretta-e-in-chiaro-(sky-e-tv8)

La grande paura per fortuna è alle spalle. Domenica scorsa gli appassionati di Formula 1 hanno tremato non appena hanno visto il fuoco in pista. L’immagine di Romain Grosjean che riesce a salvarsi dalle fiamme è quanto di più bello potessimo sperare. Le parole di ringraziamento della moglie su Instagram, destinate alle persone più care hanno commosso un po’ tutti. Vedere Romain tornare in circuito per salutare i membri del team Haas e gli altri piloti, con soltanto una fasciatura a ricordo dell‘incidente, è segno che tutto è finito davvero bene.

La Fia, intanto, ha comunicato che l’indagine sull’incidente del pilota francese el Gp del Bahrain durerà tra le sei e le otto settimane e implicherà controlli a tappeto sui dispositivi, le strutture e l’organizzazione della sicurezza in pista. Nell’incidente di domenica scorsa la Haas del francese si è infilata sotto il guardrail, si è spezzata in due e si è incendiata intrappolando per fortuna solo per qualche secondo il conducente. Sarà un’indagine rigorosa che risponderà a tutti i nuovi interrogativi e alle nuove problematiche sollevate.

Tra le buone notizie della settimana l’ingresso di Mick Schumacher in F1 dal 2021. Il figlio del grande Michael debutterà proprio al volante della Haas. Questa settimana può vincere il titolo di campione del mondo della F2.

F1 – Gp Sakhir: l’anteprima del Bahrain bis

Intanto, già in vista di questa seconda gara, denominata Gp di Sakhir, sono state introdotte nuove misure di sicurezza, con altre due file di pneumatici installate davanti al guardrail ricostruito all’uscita della curva tre.

La gara si svolgerà su un tracciato diverso rispetto a quello di domenica scorsa. Sarà, infatti, sulla configurazione Outer Track del Circuito che è molto più veloce ma più breve tanto che i tempi sul giro sono attesi sotto al minuto.

F1 – Gp Sakhir: il circuito e i favoriti

Rispetto alla configurazione della scorsa settimana viene tagliata via l’intera sezione centrale del tracciato, il secondo settore viene sostituito da due curve veloci e una parte leggermente più lenta. Si tratta di un giro corto dove le differenze delle vetture saranno minime, soprattutto a centro gruppo. I piloti si aspettano qualifiche trafficate e caotiche, imprevedibili e giocate sul filo dei millesimi.

Anche in vista della gara è difficile fare pronostici. Manca, inoltre, il dominatore del Mondiale Lewis Hamilton che è risultato positivo al Covid-19 con lievi sintomi.

Il sette volte iridato viene sostituito, al volante della Mercedes, da George Russell. Il pilota britannico, che normalmente corre con la Williams e che sarà a sua volta sostituito da Jack Aitken al volante della monoposto del team di Grove, per molti è il favorito numero 1. Senza Hamilton il ruolo di favorito d’obbligo, con tutta la pressione del caso, cade sull’altro pilota ufficiale della Casa di Stoccarda, Vallteri Bottas. Sicuramente vorrà cogliere l’occasione anche Max Verstappen, terzo in campionato, sempre a caccia di possibilità per impensierire le Mercedes.

Tra gli alti motivi d’interesse la bagarre tra Albon e Perez, con il secondo che spera ancora di convincere la Red Bull a dargli il volante del tailandese per la prossima stagione.

Quest’anno sono tanti i piloti talentuosi da tenere d’occhio pronti a dare spettacolo anche in questo appuntamento.

La Ferrari, dopo la deludente gara della scorsa settimana, vorrebbe vivere un weekend più positivo. La concorrenza sarà agguerrita e la gara da non perdere. Qui di seguito trovate gli orari per non perdere neppure un secondo degli appuntamenti in tv.

F1 – Gp Sakhir, qualifiche: la griglia di partenza





Le Mercedes scatteranno davanti a tutti nel Gran Premio di Sakhir, penultima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. In pole position c’è Valtteri Bottas che precede il compagno di team George Russell (Mercedes), il giovane talento britannico che sta sostituendo Lewis Hamilton costretto a saltare questo appuntamento a causa del Coronavirus.

Dalla seconda fila scatteranno Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc, quarto, protagonista di un’ottima qualifica per la Ferrari. Terza fila, quinta posizione, per la Racing Point di Sergio Perez, un altro protagonista di questa stagione. Completa la terza fila il russo dell’Alpha Tauri Daniil Kvyat.

Completano la top ten Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Lance Stroll (Racin Point), Esteban Ocon (Renault).

Indietro Alex Albon (Red Bull), 12 esimo, che in queste ultime gare si gioca la conferma in Red Bull. Soltanto 13esimo Sebastian Vettel (Ferrari), che precede il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.

Chiudono lo schieramento Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Pietro Fittipaldi (Haas), che sostituisce Romain Grosjean, vittima del terribile incidente della scorsa settimana. Sarà una gara tutta da seguire.

1) Valtteri Bottas (Mercedes)

2) George Russell (Mercedes)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Charles Leclerc (Ferrari)

5) Sergio Perez (Racing Point)

6) Daniil Kvyat (AlphaTauri)

7) Daniel Ricciardo (Renault)

8) Carlos Sainz (McLaren)

9) Pierre Gasly (AlphaTauri)

10) Lance Stroll (Racing Point)

11) Esteban Ocon (Renault)

12) Alexander Albon (Red Bull)

13) Sebastian Vettel (Ferrari)

14) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15) Lando Norris (McLaren)

16) Kevin Magnussen (Haas)

17) Nicholas Latifi (Williams)

18) Jack Aitken (Williams)

19) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

20) Pietro Fittipaldi (Haas)

Formula 1 in tv: orario Gp Sakhir, dove vederlo

La diretta sarà su Sky (Sky Uno e Sky Sport F1), mentre per vedere la gara in chiaro bisogna attendere qualche ora per la differita su Tv8.

Sabato 5 dicembre, Qualifiche

ore 18: diretta su Sky (Sky Uno e Sky Spot F1) e differita su TV8 alle 19:45

Domenica 6 dicembre, Gara



ore 18.10 (Diretta su Sky Uno, Sky Sport F1) differita su TV8 alle 19:10