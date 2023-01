fa amicizia su Badoo “Facciamo un viaggio?” E truffa gli spasimanti

Segni particolari: molto carina. Intrigante. Spregiudicata. E manipolatrice di uomini ammaliati dal suo fascino, ma poco ’scafati’. Francesca Cappellini, 39 anni, di Prato, fa amicizie tramite i social, specie Badoo. Conosce uomini e ci esce. Rimanda la “storia” seria alla conoscenza più approfondita. Chiede agli aspiranti fidanzati di fissare viaggi e vacanze. A spese loro: l’uomo deve essere cavaliere. Un 38enne fiorentino ha pagato 1460 euro per le ferie d’agosto. Saltate. Altri 2430 per un ultimo dell’anno a Parigi compresi volo, suite, cenone e – Ça va sans dire – casinò. In extremis lei declina: “Mio padre è in ospedale. Rinviamo a Pasqua?”. 5304 euro in tutto. E nuovo ’impedimento’. Risvegliatosi dal ’torpore’ lo spasimante scopre che Francesca tra il 2017 e il marzo 2018 non ha mai girato le somme all’”agenzia di viaggio di mio zio”. Se ne è appropriata lei e allora la denuncia. Francesca finisce a processo per truffa e appropriazione indebita.

Il giudice Giuliano Calamandrei l’ha condannata a sei mesi, con multa (200 euro), alle spese processuali, a risarcire in sede civile il ’partner’ (mancato) costituitosi in giudizio. E ha inoltre disposto il pagamento al truffato di 5000 euro come ’provvisionale immediatamente esecutiva. Assolto un 40enne, pure di Prato (difeso dall’avvocato Sabrina Serroni) a sua volta innamorato della ’mantide’. Si era limitato a mandare alcuni messaggi al 38enne fiorentino, sollecitato in tal senso da lei: ’Quello mi deve dei soldi, puoi scrivergli tu?’. Non ha però seguito l’avvertenza di cambiare la sua foto del profilo e ciò lo ha fatto finire sotto processo. Ne è uscito e a sua volta ha denunciato Francesca a Prato. Qui il truffato sarebbe lui. Solita tecnica: la promessa di una relazione accompagnata da una richiesta non proprio disinteressata: aprire tre finanziamenti a nome di lei per coprirle un debito: 35mila euro ottenuti i quali (novembre 2019) Francesca – rotta la ’relazione’ – si sarebbe rifiutata di restituire il denaro.

Era successo la stessa cosa tempo fa Dalla chat alla relazione sentimentale il passo è stato breve. Poi inevitabilmente sono piovute le richieste di denaro. Sempre più insistenti, spesso condite da minacce. Al punto da costringere la vittima a sporgere denuncia in questura. Angelique Passatutto, trentunenne di nazionalità franco-tunisina, con residenza a Torreglia, coinvolta in passato in una brutta vicenda di droga, è andata incontro ad una pesante condanna. Tre anni di reclusione per estorsione e tentata estorsione. È la pena stabilita dal giudice Cristina Cavaggion nell’ambito del giudizio abbreviato. Il pubblico ministero Orietta Canova aveva chiesto cinque anni per la trentunenne, difesa dall’avvocato Francesca Betto. Alla vittima, un 36enne residente a San Pietro Viminario, è stato riconosciuto un risarcimento di ottomila euro.

La vicenda risale al lontano settembre . Angelique Passatutto aggancia l’uomo attraverso la chat di “Badoo”, un sito per cuori solitari. I due decidono di incontrarsi. Ne nasce una relazione. Il 36enne è particolarmente coinvolto nella storia. Sono passate poche settimane dal loro primo incontro amoroso quando Angelique Passatutto gli prospetta le prime difficoltà. Sostiene di essere incinta. Il padre dei due gemelli che ha in grembo sarebbe proprio il 36enne. La giovane vuole abortire per non avere problemi in famiglia. Ma non ha i soldi per farlo. L’uomo decide di aiutarla. È lui a sostenere i costi delle visite e dell’intervento. Quando tutto sembra risolto lei torna alla carica. Vuole altri soldi. Pur di ottenerli arriva a minacciarlo. Il 36enne prova a resisterle. Pretende di conoscere l’effettiva destinazione del denaro. Ma di documenti o pezze giustificative nemmeno l’ombra. Al contrario Angelique Passatutto alza il tiro. Dice di essere pronta a denunciarlo per violenza sessuale con l’aiuto di testimoni in grado di sostenere la sua versione dei fatti. Lui non cede. A quel punto la donna gli annuncia una spedizione punitiva a domicilio. Il padre e lo zio, a suo dire appartenenti a forze di polizia, sarebbero andati a trovarlo per dargli una severa lezione. Troppo per il 36enne che, ormai ridotto in gravi difficoltà economiche, si è deciso a varcare la soglia della questura per denunciare la giovane. Nell’arco di neppure due mesi Angelique Passatutto era riuscita a spillargli, tra contanti e ricariche della sua postpay, la bellezza di 4.650 euro, dei quali ne sono stati restituiti soltanto 1.500. Al processo l’avvocato Betto ha cercato di ottenere la derubricazione dell’estorsione in truffa ma senza risultato. La difesa impugnerà la sentenza in appello.

