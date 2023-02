FAB transportou mais de 150 toneladas de suprimentos à Terra Yanomami em um mês de crise

Nas ações de apoio são utilizadas 11 aeronaves da FAB, Exército Brasileiro e Marinha. O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise sanitária devido ao avanço do garimpo ilegal. Trabalhos da FAB na crise Yanomami seguem de forma ininterrupta

FAB/Divulgação

A Força Aérea Brasileira (FAB) já enviou mais de 150 toneladas em suprimentos para a Terra Indígena Yanomami durante um mês de crise de saúde e humanitária no território. Nessa quinta-feira (23), a FAB também ultrapassou mil horas de voos para a Terra Indígena.

No dia 22 de janeiro, a Força Aérea iniciou a atuação na Operação Yanomami para frear a crise e desde então os trabalhos seguem de forma ininterrupta. Nas ações de apoio são utilizadas 11 aeronaves da FAB, Exército Brasileiro e Marinha.

O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária. Desde o dia 20 de janeiro, a região está em emergência de saúde pública.

Medicamentos, alimentos e combustível para abastecer as operações de entrega às aldeias estão na lista dos recursos entregues pela FAB. No início deste mês, o g1 acompanhou um dos voos da Força Aérea para entregar cestas básicas aos Yanomami.

Na ocasião, dentro da aeronave, uma KC-390, oito caixas com 500 quilos de alimento cada estavam sendo levados por seis militares. Entre os itens alimentícios que compõe a cesta está arroz, feijão, farinha e leite. Cada cesta básica contem ao menos oito latas de sardinha.

Com rios poluídos e sem peixes, indígenas Yanomami recebem cestas básicas com sardinhas

Além dos suprimentos, as aeronaves são usadas como o transporte de equipamentos médicos e materiais necessários para apoiar a área afetada.

A atuação da FAB também passa pelo envio de materiais para a reconstrução da pista do Aeródromo de Surucucu, localizado no território, transporte de pacientes para atendimento no hospital de campanha da Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai), além de controle e fiscalização do espaço aéreo.

Nessa quinta-feira (23), os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmaram que o espaço aéreo sobre a Terra Yanomami será fechado a partir do próximo dia 6 de abril.

O objetivo da medida é forçar a saída de garimpeiros que insistem em ficar na região. O avanço do garimpo ilegal na área é apontado como uma das causas dos problemas enfrentado pelos indígenas Yanomami.

