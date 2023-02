FAB transportou quase 80 toneladas de suprimentos para a Terra Indígena Yanomami até esta terça

Aeronaves fazem entregas de medicamentos, alimentos e combustíveis desde 21 de janeiro. Mais de 3,9 mil cestas básicas também distribuídas. A Força Aérea Brasileira (FAB) transportou 78,3 toneladas de suprimentos para a Terra Indígena Yanomami, em Roraima, até esta terça-feira (7). Medicamentos, alimentos e combustível para abastecer as operações de entrega às aldeias ianomâmis estão na lista dos recursos entregues pela FAB.

Segundo a Força Aérea, parte dos envios, realizada por meio da aeronave C-98, tem sido feita de duas a três vezes por dia. A FAB informou também que entregou mais de 3.900 cestas básicas às aldeias ianomâmis desde 21 de janeiro.

Os suprimentos chegam ao território por meio do Aeródromo de Surucucu, onde funciona a base de referência em saúde e logística da Terra Yanomami. De lá, partem para a distribuição.

Roraima aumenta policiamento em cinco cidades contra ações criminosas de garimpeiros que fugiram da reserva Yanomami

O território ianomâmi, que abriga a maior reserva indígena do país, enfrenta uma emergência em saúde pública, declarada pelo governo federal em janeiro. Segundo o governo, a região registrou avanço do garimpo ilegal e mortes por falta de assistência sanitária e desnutrição.

O ministro da Defesa, José Múcio, viajará ao território nesta quarta (7). Ele estará acompanhado do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) e da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana.

Acionadas no dia 21 de janeiro, as Forças Armadas têm colaborado com os trabalhos dos ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde.

O transporte de suprimentos, segundo o Ministério da Defesa, faz parte de uma das frentes de atuação do Exército, FAB e Marinha na crise.

Também se somam às entregas na frente chamada de humanitária, o transporte de indígenas para tratamento de saúde e o atendimento em hospitais de campanha. Neste quesito, a FAB afirmou ter realizado o transporte de 74 pacientes em helicópteros e ter feito 952 atendimentos no hospital de campanha da Força Aérea – a maior parte, disse a FAB, nas especialidades de pediatria e ginecologia.

Além disso, as Forças Armadas têm atuado em ações relacionadas à segurança do território ianomâmi. O Ministério da Defesa afirmou que tem sido garantido o suporte logístico a órgãos de controle, o fornecimento de dados de inteligência e a participação das três forças em ações de combate ao garimpo ilegal.

Ufficio Stampa