Fabiana Gabellini “Arte da Indossare”: una sinfonia di colori ha sfilato in Piazza di Spagna a Roma

Si è svolto nella prestigiosa Piazza di Spagna a Roma lo straordinario evento organizzato dalla Fashion DIAMONDS Agency che, per celebrare l’apertura del suo nuovo Headquarter nel cuore della capitale, ha trasformato Via dei Greci in una passerella a cielo aperto sulla quale hanno sfilato anche le creazioni di Fabiana Gabellini. La giovane fashion designer ha presentato, per l’occasione, la sua nuova collezione “Colors”: un ensemble di eleganti capi per l’estate, tratti dalle opere di alcuni artisti contemporanei, caratterizzati da pennellate e vivaci colori capaci di trasformare gli abiti in tele e le donne in muse. Gonne leggerissime con ampi spacchi in fantasie multicolor, abiti lunghi, outfits che evocano le opere di Kandinsky per il quale il colore è un potere che influenza direttamente l’anima.

This slideshow requires JavaScript.

Il rosso vivo, acceso ed inquieto, trasmette energia, il blue come simbolo di serenità e moderazione, il solare giallo, l’azzurro in innumerevoli sfumature. Per Fabiana Gabellini è sempre il momento adatto per vestirsi di colore e riscoprire l’allegria delle note cromatiche. Le tonalità, infatti, sono un’ottima terapia per uscire dalle zone grigie e rinnovarci, esprimendo in modo più libero le nostre emozioni e lasciandoci travolgere da una insolita voglia di luce e di colore. Così come amiamo guardare un prato fiorito, un tramonto infuocato o la magia dell’arcobaleno, nello medesimo modo i colori degli outfits che indossiamo aggiungono gioia e positività alla nostra vita. Nella nuova collezione di Fabiana Gabellini di grande importanza sono i foulard abbinati agli abiti che, grazie all’ineguagliabile maestria dell’hairstylist internazionale Michele Spanò, per la sfilata sono divenuti un dettaglio chic per acconciature super ricercate. Il modello classico in seta, declinato in tinta unita o decorato, è perfetto per completare un hairstyle e può essere utilizzato in modo elegante per un’occasione speciale o più sbarazzino per tutti i giorni. Con la nuova collezione di Fabiana Gabellini ogni donna potrà ritrovare il proprio equilibrio e benessere, libera di esprimersi attraverso il potere emozionale dei colori degli abiti che indossa.