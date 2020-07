Fabiana Gabellini e la sua pre-collezione Autunno 2020 presentata durante l’evento “Cattolica in Fiore”

Le vie del centro di Cattolica, durante l’imperdibile evento annuale “Cattolica in Fiore”, sono state invase di bellissime piante, trasformando la città in un immenso giardino fiorito per una suggestiva celebrazione della natura. Fabiana Gabellini, in questo particolare contesto, ha presentato la sua nuova pre-collezione per l’Autunno 2020: un incredibile ensemble di capi decisamente bon ton per un’eleganza classica con un twist di stile in più. Cappotti con macro fiori ton sur ton nel classico blue o dalle linea semplice e scivolata con cintura in vita; abiti fantasia o in tinta unita con volant e drappeggi ,impreziositi da tagli sinuosi e femminili che rendono la silhouette contemporanea. Tailleur con trame di ispirazione Chanel, dal tocco moderno e rivisitato, con la giacca corta senza bottoni abbinabile anche ad un paio di jeans e t-shirt bianca per un look smart chic.

La sera è preziosa, composta da abiti lunghi con profondo scollo V, pizzi macramè per le ampie gonne, tessuti ricamati con paillette per i lunghi e brillanti gilet con spacchi laterali. E’ un autunno lussuoso quello creato da Fabiana Gabellini che unisce abilità sartoriale e contemporaneità, con uno sguardo sempre attento alle tendenze di stagione. La palette colori spazia dai classici bianco e nero, al verde scuro, al blue, al beige, al marrone, al rosa, sino a tonalità più vivaci come il fucsia. I materiali sono, come di consueto, pregiati e rigorosamente made in Italy: seta, pizzo, velluto, per realizzare abiti che rimandano ad atmosfere raffinate in un perfetto equilibrio di eleganza, fascino e seduzione. Per Fabiana Gabellini la moda è arte e viceversa, le sue creazioni sono sofisticate ma versatili, capaci di enfatizzare la personalità e lo stile di ogni donna con garbo e leggiadria. Gli outfits sono stati completati dagli accessori realizzati in esclusiva per la collezione Fabiana Gabellini: le borse di Pina Giangreco, in pendant con i tailleur, ed i fashion bijoux dell’artista Francesca Munzi.

