Fabiana Macaluso la Pittrice del sesto senso su Novella2000

Fabiana dipinge il suo sesto senso con le sue mani, le sue osservazioni e i suoi sogni vengono immortalati nella sua mente, e attraverso la sua mente riprodotti nei suoi ritratti.

La Macaluso porta il Made in Italy in tutto il mondo, originaria di Torino, città dell’Arte per eccellenza, fidanzata con Alessio Partenopeo, Artista musicale che negli anni 90 frequentava la galleria migliore di Napoli insieme a tanti artisti, poi noti grazie al vero talento, e che oggi canterà per i futuri eventi dedicati alla storia Lamborghini, appena il Covid ci permetterà di tornare a fare il lavoro più bello del mondo, ovvero quello di salvare il mondo attraverso l’Arte.

Fabiana è attratta dalle persone bisognose, cerca di aiutarle in tutti i modi, infatti sta cercando di costruire due pozzi in Africa, e di procurare il vaccino per la malaria, di poter donare con amore tutto questo. Fabiana afferma; “ Non salverò l’Africa, ma posso sicuramente dare il mio contributo per farlo, e per incentivare i giovani che non sanno cosa fare della loro vita, nelle opere di bene, siamo tutti dei puntini, ma ognuno di noi è importante, solo stando uniti possiamo salvare non solo l’Africa ma tutto il mondo.

Vorrei poter dare voce delle mie azioni in qualche programma TV, così che tutti abitualmente seguaci di mode, possano seguire la mia, che non è una moda ma un modo di vivere, e la riscoperta della vita.

Le mie opere saranno omaggio alla vita.

“ Dopo questo periodo di grave lutto mondiale, vorrei tornare a sorridere a New York, dove sono stata premiata da Bill De Blasio, Sindaco di New York, come fra le migliori pittrici con attitudini “ ed essere presente nelle migliori aste.

Seguita dalla Manager Debora Cattoni, auguriamo alla Macaluso tanto successo.

Fabiana Macaluso