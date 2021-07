fabio-fazio-ancora-al-centro-delle-polemiche,-maurizio-costanzo-tuona:-“chi-lo-critica…”

Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, aspramente criticato per la cifra stellare guadagnata: a dire la sua anche Maurizio Costanzo.

Fabio Fazio ancora al centro delle critiche, Maurizio Costanzo tuona: “Chi lo critica…” (Getty Images)

Che tempo che fa ha da poco concluso la sua ultima stagione su Rai 3, ma del suo conduttore Fabio Fazio si continua a parlare. Le dure critiche rivolte al celebre presentatore che insieme a Luciana Littizzetto forma da anni una coppia inossidabile, hanno per oggetto il suo cachet stellare.

Non si tratta di un argomento nuovo: già anni fa, il Sole 24 Ore aveva sollevato la polemica riportando che l’Officina, società di Fazio produttrice del longevo programma da lui condotto sulla Rai, “in un anno ha triplicato il fatturato, arrivando a 11,05 milioni di ricavi. Si tratta di soldi che arrivano interamente dall’appalto della Rai, unico cliente della Srl”.

Ancora oggi la polemica sulla questione non accenna a spegnersi: Maurizio Costanzo, ospite più volte in questi anni a Che tempo che fa, interviene e dice la sua in merito.

Maurizio Costanzo esprime la sua opinione sulla polemica contro Fabio Fazio: il giornalista spiazza tutti

Alle pagine del settimanale Nuovo Costanzo affida il suo pensiero sulla bufera che travolge Fazio. “Chi critica Fabio Fazio lo fa per antipatia e non per motivi oggettivi”, scrive lapidario il celebre giornalista.

Secondo il marito di Maria De Filippi, la somma percepita dal collega da parte della tv di Stato non dovrebbe essere oggetto di critiche: “Fabio Fazio e Luciana Littizzetto formano una coppia strepitosa”.

Con la sua proverbiale franchezza, Maurizio Costanzo non esita a prendere le difese del conduttore. Voi cosa ne pensate?