Fabio Fazio, il lutto straziante e l’addio alla Rai. “Una morte che mi ha distrutto, lascio la Rai”. Cos’è successo

Nella puntata di domenica 28 marzo 2021 di Che Tempo Che Fa Fabio Fazio ha annunciato la morte di Enrico Vaime. Il conduttore, dispiaciuto, ha dichiarato che per lui è complicato dire quello che vorrebbe: “È una gigantesca perdita personalmente, per la sua famiglia, per tutti i suoi amici, per lo spettacolo” Un grande dispiacere per il conduttore del terzo canale della Tv di Stato. Per anni ha prestato alla radio anche la sua voce, in particolare si ricorda il programma Black Out, partito nel 1979 e tuttora in onda, che risulta il programma radiofonico più longevo della storia di Radiodue. All’epoca vi era un esordiente Fabio Fazio alle prime armi e da cui ha imparato tanto dall’uomo.

L’uomo si è spento all’età di ottantacinque anni al Policlinico Gemelli di Roma ed è stato uno degli autori più celebri della storia della radio e della televisione. In questi ultimi anni aveva avuto una fitta collaborazione oltre che con Fazio anche con Maurizio Costanzo a S’è Fatta Notte, il programma in onda il sabato in seconda serata su Rai 1. Uno dei primi commenti alla triste notizia su Enrico Vaime morto è stato quello del vice direttore del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo Fabio Di Iorio. In particolare, si legge sui social che era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. No c’è più e siamo tutti tanto più poveri.

Fabio Fazio pronto a lasciare la Rai, l’appello di Maurizio Costanzo

Fabio Fazio potrebbe lasciare la Rai. A dirlo è stato lo stesso conduttore, che ha rivelato nel corso di un’intervista di non avere alcuna idea riguardo il suo futuro lavorativo dopo la pausa estiva. A maggio terminerà Che Tempo che Fa, la trasmissione di Rai 3 che conduce con successo ogni domenica sera, in compagnia di Luciana Littizzetto. I suoi ospiti sono di rilievo internazionale e i contenuti ricordano la buona televisione, quella di grandi nomi come Maurizio Costanzo, che lo ha definito più di una volta il suo erede e che oggi gli chiede di non lasciare il suo ruolo sul piccolo schermo.

Intanto, Che Tempo che Fa terminerà a maggio, e non è stata ancora ufficializzata una ripresa per la prossima stagione. La Rai potrebbe decidere di non riconfermare la trasmissione e Fanio Fazio ha affermato di essere molto indeciso sul suo futuro. Non solo, il famoso presentatore sembra essere proiettato verso altri lidi. Il giornalista e presentatore ha espresso il desiderio di fare un rifacimento de Il pranzo è servito, famoso quiz show portato al successo negli anni Ottanta da Corrado. Ma a Fabio Fazio piacerebbe molto anche condurre un format tutto dedicato al mondo dei libri o alle ristrutturazioni.

Anche la storia dell’arte e l’alpinismo rientrano tra gli interessi che Fabio Fazio vorrebbe trattare in uno dei suoi programmi. Insomma, la pensione è ancora lontana. L’Unica cosa a essere messa in dubbio è la sua conduzione di Che Tempo che Fa. Intanto, sono molti i commenti arrivati al settimanale Nuovo Tv, dove Maurizio Costanzo risponde alle domande dei telespettatori riguardanti tutto il mondo del piccolo schermo. Approfittando di una lettera in particolare, il marito di Maria De Filippi ha voluto rinnovare il sentimento di stima che lo lega al collega.

Non solo, Maurizio ha vivamente augurato a Fabio Fazio di continuare il suo percorso a Che Tempo che fa, trasmissione che gli piace moltissimo. “Da grande ammiratore di Fabio Fazio spero di rivederlo al suo posto anche l’anno prossimo. L’ho già detto altre volte: il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Ma i vertici della rete di Stato ascolteranno uno dei volti più autorevoli della televisione italiana? Lo scopriremo solo dopo l’estate. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Fabio Fazio, il lutto straziante e l’addio alla Rai. “Una morte che mi ha distrutto, lascio la Rai”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.