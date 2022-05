fabio-fazio-massacrato:-“finge-di-essere-buono-ma-…”

Fabio Fazio lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo il quale da diverso tempo è al timone id una trasmissione televisiva molto amata dagli italiani. Stiamo parlando di Che tempo che fa. Pare che il programma in questione sia molto seguito anche per via della speciale partecipazione di Luciana Littizzetto. Di Fazio sembra che in questi giorni ne abbia parlato anche un noto autore televisivo, uno tra i più importanti della televisione italiana. Stiamo parlando di Bruno Voglino, il quale nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con diversi artisti tra cui anche Luciana Littizzetto e proprio Fabio Fazio. Ebbene, proprio su quest’ultimo l’autore sembra che si sia espresso ricordando anche quando Fazio è approdato nel mondo dello spettacolo. Poi però si sarebbe lasciato andare ad una frecciata nei confronti del conduttore.

Fabio Fazio, le parole al veleno di Bruno Voglino

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che Bruno Voglino, uno tra i più famosi autori della televisione italiana abbia parlato di Fabio Fazio, riservandogli delle parole piuttosto dure e pesanti. Pare che abbia sottolineato come quell’immagine di “uomo buono e mite”, in realtà sia soltanto una copertura, visto che è un uomo piuttosto determinato. Ecco le sue parole nel dettaglio.

L’autore televisivo parla di Fabio Fazio “Finto buono”

“Il primo provino lo fece come imitatore, a 17 anni, ma si capiva che c’era qualcosa di più. Di lui apprezzo la capacità di stare a suo agio con tutti, dal giovane comico fino al Papa.Se è buono con tutti? Macché, è un finto buono. Ha uno stile garbato, certo, a volte forse ossequioso, ma è un uomo durissimo. Sa quel che vuole e lo difende con le unghie e con i denti. E compila liste di buoni e cattivi”. Queste le parole di Bruno.

Le parole di Bruno su Luciana Littizzetto

Pare che questa non sia stata l’unica volta in cui Bruno Voglino ha parlato di Fazio, visto che già nel 2017 aveva dichiarato che a suo modo di vedere la gente fosse stanca di vedere Fabio insieme a Luciana Littizzetto.“Luciana Littizzetto è una bravissima attrice. Però ormai il suo personaggio accanto a Fabio Fazio si è logorato: non ti aspetti niente di nuovo, la gente si è stancata di vederli, come si è capito anche nell’ultimo Sanremo che hanno condotto in coppia. Però Fabio è testardo e non la molla“. Queste ancora le sue parole, che però alla luce di quanto accaduto in questi anni, sembra non abbiano rispecchiato la verità. I telespettatori sono sempre molto felici di poter assistere ad una puntata di Che tempo che fa, soprattutto ai siparietti tra il conduttore e Luciana.