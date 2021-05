fabio-fazio-pazzo-di-lei:-colpo-grosso-a-che-tempo-che-fa

Che tempo che fa Fabio Fazio – Solonotizie24

Tutto pronto per una nuova punta di Che tempo che fa, attesa su Rai 1 domenica 16 maggio 2021. Fabio Fazio è riuscito a mettere in atto un colpo grosso portando in studio un super ospite, pronto a lasciate i fan dello show senza parole.

La stagione in corso del programma Che tempo che fa ha permesso a Fabio Fazio di ottenere un grandissimo successo durante la messa in onda delle puntate dello show della domenica. Il giornalista, nel corso delle ultime ore, si trova nel mirino dell’attenzione dei media per via della pubblicazione di un video che preannuncia chi, domenica 16 maggio, varcherà la soglia dello studio un personaggio di spicco nel mondo del cinema e non solo… stiamo parlando proprio di lei Sharon Stone.

Che tempo che fa anticipazioni

Fabio Fazio, dunque, ha messo a segno una nuova puntata ad effetto per il programma di Che tempo che fa. Negli studi dello show di Rai 1, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, sono attesi il Mago Forrest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e il duo Ale e Franz.

In seguito, come ogni domenica, Fabio Fazio sarà accompagnato da Roberto Saviano per l’approfondimento di attualità circa i fatti più eclatanti di cronaca. Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui.

Sharon Stone ospite di Che tempo che fa

L’attenzione dei media in queste ultime ore è concentrata su Sharon Stone che, come annunciato dallo stesso Fabio Fazio domenica 16 maggio sarà ospite del programma Che tempo che fa. L’attrice, vincitrice del Premio Oscar, Golden Globe e tanti altri premi che le hanno permesso di diventare una delle star di Hollywood tra le più amate al mondo, ha scelto il programma condotto da Fabio Fazio per un annuncio molto importante.

Sharon Stone, dunque, secondo quando reso noto anche dal sito ufficiale della Rai, sarà ospite a Che tempo che fa per presentare al pubblico italiano la sua biografia pubblicata lo scorso 30 marzo 2021 Il Bello di Vivere Due Volte. Nell’opera in questione, la star americana ripercorre gli anni di carriera e il suo impegno da attivista umana e co-fondatrice dell’associazione Planet Hope, insieme alla sorella Kelly, promuovendo attività per bambini senza fissa dimora di tutte le età e culture, e sostenitrice del progetto Città della Pace per i Bambini in Basilicata dove ha contribuito a costruire la prima casa per i bambini rifugiati.