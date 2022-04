Fabio Fazio ridicolizzato, gli affidano una rubrica all’interno di un settimanale e l’attacco è durissimo: ” Sgrammaticato…”

Fabio Fazio, alla guida di “Che tempo che fa”, ha sempre all’interno della sua trasmissione ospiti di grandissimo calibro ma, ultimamente si è superato, intervistando Papa Francesco.

Fabio Fazio, da qualche tempo, cura all’interno del settimanale Gente, una rubrica e qualche giorno fa ha scritto del Papa ma Stefano Lorenzetto l’ha massacrato.

Vediamo cosa Lorenzetto ha scritto di Fazio.

Stefano Lorenzetto massacra la penna di Fabio Fazio

Stefano Lorenzetto, ne “Pulci di notte” da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio dell’Arti” pubblicato da ItaliaOggi ha scritto di Fabio Fazio massacrandolo con gli insulti.

Lorenzetto ha scritto così: “Carlo Verdelli è uno straordinario facitore di giornali, fra i migliori in circolazione. Purtroppo, come nuovo direttore di Oggi ha deciso di arruolare Fabio Fazio in veste di editorialista. Che infatti ha una rubrica tutta sua sul magazine. Nell’ultimo numero, continua Lorenzetto, “il conduttore televisivo parla di papa Francesco riservandogli una maiuscola reverenziale negli aggettivi possessivi («della Sua enciclica»; «la Sua indimenticabile conversazione a Che tempo che fa») che neppure L’Osservatore Romano usa più sin dai tempi di Paolo VI”. Dunque, Lorenzetto lo accusa di non essersi adattato alla scrittura dei tempi attuali ma non solo.

Lorenzetti attacca Fabio Fazio: “E’ sgrammaticato”

Lorenzetto ha poi continuato con le accuse: “Papa Francesco ha detto di essersi vergognato per l’intenzione di aumentare le spese militari spendendo il 2 per cento del Pil”, quasi che se si trattasse di un proposito dello stesso Pontefice, tale da farlo arrossire”. E poi ha anche aggiunto: “Fazio scrive anche ‘perchè’, con l’accento grave”. E conclude così: ‘Si, ha ragione Papa Francesco: una pazzia’”. Lorenzetto ha sferrato il suo colpo finale quando ha scritto: “Titolo della rubrica: Senza impegno. Ci sembra azzeccato”.

Fabio Fazio spesso preso di mira

Non è la prima volta che Fazio viene attaccato dopo che esprime il suo pensiero scrivendo, infatti, in occasione della festa della donna, l’8 marzo aveva scritto un post per il quale, anche in quell’occasione, fu massacrato. Fazio scrisse: «Oggi è l’8 marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre».

Il web lo ha molto criticato commentando così: «Moglie e madre: le altre non contano? Misurate il valore di una donna in base alla funzione che ha per l’uomo?» o anche: «Quelle che non sono madri e mogli soffrono di meno?» e ancora: «La donna è donna anche se non madre o moglie. Oppure chi non ha partorito o non si è sposata appartiene ad una sottospecie di donna?», «Colei che dà la vita» ma ancora con sta retorica?? E basta che stiamo nel 2022!».